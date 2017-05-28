“ماجد الفطيم” كارفور تضع حجر الأساس لأكبر مركز توزيع لـ”كارفور”

وضعت شركة “ماجد الفطيم”، المتخصصة بإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم حجر الأساس لمركزها اللوجستي الجديد في مجمع الصناعات الوطنية.

وتصل مساحة المشروع إلى نحو أربعة أضعاف مساحة مركز التوزيع الحالي التابع لكارفور، حيث سيتم تجهيزه بأحدث تقنيات التخزين والحفظ والنقل.

وتتجاوز سعة التخزين الإجمالية للمركز الجديد سعة 400 مليون وحدة، ،لدعم متاجر كارفور بالإضافة إلى قناة التسويق الموحدة الشاملة الخاصة بكارفور، ومن المتوقع افتتاح المركز خلال العام المقبل 2018.

ومن المتوقع أن يوفر مركز التوزيع أكثر من 50 % من الطاقة لكل متر مكعب، وقد تم تصميم وحدة تخزين الأطعمة في مركز التوزيع الجديد بدرجات حرارة متفاوتة لتلبية احتياجات التخزين المختلفة لأنواع الأطعمة المتعددة والأطعمة الجافة، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية.

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