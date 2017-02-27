ماجد الفطيم توسّع شبكتها للرعاية الصحية بافتتاح عيادة جديدة

: بعد إعلان مجموعة “ماجد الفطيم”، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسياعن مشروعها الاستثماري الضخم، باشرت ذراع الرعاية الصحية التابعة للشركة بتنفيذ خطتها لإطلاق شبكة متكاملة من العيادات الطبية في جميع أرجاء الدولة. وتشكّل العيادة الجديدة الفرع الخامس لعيادات “سيتي سنتر كلينيك” بعد افتتاح عيادتين في “ماي سيتي سنتر البرشاء” و”ابن بطوطة مول” في أواخر العام 2016.

وتقع عيادة “سيتي سنتر كلينيك – ند الحمر” الجديدة في نادي بالرميثة الرياضي، وتهدف لخدمة المناطق المجاورة في ند الحمر، التي تضم حوالي 43 ألف نسمة. وستلبي العيادة الاحتياجات المباشرة للمرضى، وكجزء من شبكة متكاملة أشمل للرعاية الصحية، ستقوم بتحويل المرضى إلى العيادة المركزية في ديرة عند الحاجة. وستوفرعيادة ند الحمرالتخصصات الرئيسية مثل الطب العام، وطب الأسرة، وأمراض النساء والولادة، وطب الأطفال، وطب الأسنان، وغيرها. وفي مرحلة لاحقة، ستبدأ العيادة بتوفير تخصصات الغدد الصماء، والعظام، والأمراض الجلدية.

وتأتي هذه الخطة الطموحة لشركة ماجد الفطيم للرعاية الصحية استجابةً للطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة. ووفقاً لتقرير شركة “ألبن كابيتال” الجديد حول صناعة الرعاية الصحية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولاً ديموغرافياً مترافقاً مع زيادة انتشار الأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة. وتوقع التقرير ذاته أن يحقق سوق الرعاية الصحية في دول المجلس نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12.1% لتصل قيمته إلى 71.3 مليار دولار أمريكي في عام 2020، مقارنةً مع 40.3 مليار دولار أمريكي في عام 2015.

وفي هذا الشأن قال محمد الهاشمي، مديرتنفيذي لتطوير الأعمال في شركة ماجد الفطيم للرعاية الصحية: “يشهد قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة سريعة من النمو والتحول بما يتوافق مع النمو المتزايد في توقعات واحتياجات العملاء. ونحن نستثمر باستمرار في بناء شبكة محلية مترابطة من العيادات الخارجية استجابة لهذه التوجهات، وبما يتماشى مع جهود حكومة دولة الإمارات نحو توسيع البنى التحتية للرعاية الصحية لديها”.

وأضاف محمد الهاشمي: “نحن نقدم نهجاً ثورياً في مجال خدمات الرعاية الصحية، بما يتيح للمرضى الاستفادة من عروض عيادات سيتي سنتر كلينيك المتميزة ضمن مواقع ومرافق مختلفة، حسب احتياجاتهم”.

وفي سياق الالتزام بفلسفة شركة ماجد الفطيم المتمثلة في “تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم”، تعاونت عيادات سيتي سنتر كلينيك الجديدة مع شركة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه لتعزيز تجربة المرضى الصغار. وستضم كل عيادة جديدة منطقة مستوحاة من مركز “المستكشفون الصغار” في غرفة الانتظار، لتطوير الوعي المكاني لدى الزوار الصغار وإغناء فضولهم للمعرفة. وفضلاً عن ذلك، ستقدم عيادات سيتي سنتر كلينيك بطاقات “ماجيك بلانيت” مجانية، يمكن للمرضى الصغار استخدامها في مراكز الترفيه العائلي المفضلة لديهم “ماجيك بلانيت”.

وحول هذه الشراكة، قال محمد الهاشمي: “هدفنا الأساسي هو تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم، ليس فقط من خلال توفير خبرات طبية استثنائية، بل أيضاً عبر توفير تجربة معززة تضمن الاستمتاع بباقة عروض ماجد الفطيم الكاملة. ونحن نجمع، من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع وحدة الأعمال الشقيقة، بين الصحة والرفاهية لنضمن حصول المرضى على تجربة لا مثيل لها”.