“ماجد الفطيم” تفتتح “ماي سيتي سنتر البرشاء” بـ57 مليون درهم

افتتحت مجموعة “ماجد الفطيم” أمس، “ماي سيتي سنتر البرشاء” في مجمع دبي للعلوم، بقيمة استثمارات بلغت 57 مليون درهم.

وأشارت المجموعة إلى أن الهدف من المشروع هو تلبية احتياجات التجمعات السكنية المحيطة بما في ذلك منطقة الفلل “فيلا لانتانا” الثاني بعد مركز “ماي ستي سنتر الناصرية”، ومنطقة “أرجان” السكنية التجارية إضافة إلى تلبية احتياجات السوق لأكثر من 40 ألف ساكن متوقع في هذه المنطقة بحلول عام 2017.

ويتضمن ” ماي سيتي سنتر البرشاء” كارفور ماركت على مساحة 1187 متراً مربعاً، ومجموعة من المحلات التجارية والمطاعم.

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