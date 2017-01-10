“ماجد الفطيم” تطلق مشروع “ماي سيتي سنتر مصدر” بتكلفة 300 مليون درهم

أطلقت شركة “ماجد الفطيم” مشروع “ماي سيتي سنتر مصدر”، بتكلفة 300 مليون درهم في قلب مدينة مصدر بأبوظبي.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى ان المشروع يضم 60 خياراً على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تزيد عن 18 ألف متر مربع، وتشمل تلك الخيارات مركز الترفيه العائلي “ماجيك بلانيت”، و “هايبر ماركت كارفور” على مساحة 5760 متراً مربعاً، وعيادة “سيتي سنتر كلينك”، إلى جانب العديد من المطاعم المتنوعة.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع افتتاح المشروع مع نهاية العام 2018.، لافتة إلى أن المشروع يلبي حاجات أكثر من 75 ألف شخص من القاطنين والعاملين في مدينة مصدر.