“ماجد الفطيم” تطلق الحملة الإقليمية “اضبطي إيقاع قلبك”

: بالشراكة مع وزارة الصحة الإماراتية وعيادة «سيتي سنتر كلينيك»، تستضيف «ماجد الفطيم» حملة التوعية الصحية الإقليمية «اضبطي إيقاع قلبك» على امتداد 19 مركز تسوق تابع لها في الإمارات، وعُمان، والبحرين، ومصر، ولبنان لإتاحة الفرصة أمام النساء لإجراء فحوص مجانية لصحة القلب والأوعية الدموية.

وباعتبار أن دقات القلب السليمة أقرب ما تكون إلى معزوفة رائعة تنبض بالحياة والحيوية، أطلقت «ماجد الفطيم»، الاسم الرائد في صناعة مراكز التسوق والتجزئة والترفيه في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حملة توعوية مبتكرة والتي تمتد على مدى شهر، تشمل تحويل دقات القلب السليمة إلى قطعة موسيقية بالاستعانة بتقنية حديثة من أجل التوعية بأهمية صحة القلب والأوعية الدموية.

وتشجّع المبادرة التي تتواصل على مدار شهر كامل النساء على الحفاظ على صحتهن ولياقتهن والمواظبة على التمارين البدنية، وستقدم لهن فحوص وقائية ومشورة الأطباء المختصين لوقايتهن من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن الجوانب الشيّقة لهذه الحملة تحويل دقات قلب المشارِكة إلى قطعة موسيقية فريدة.

ويمكن للنساء عند زيارة «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر الشارقة» و«سيتي سنتر البحرين»، تسجيل دقات قلوبهن وتحويلها إلى مقطوعة شخصية ينجزها دي جيه محترف، وستتوافر في مراكز التسوق المذكورة حجيرة تسجيل مزوّدة بسماعة رقمية متصلة بحاسوب لإعداد المقطوعة الموسيقية الخاصة.

وستُستخدم السماعة الرقمية لمعرفة معدل دقات القلب ومراقبتها وتسجيلها، ومن خلال تطبيق خاص سيقوم دي جيه محترف بمزج دقات القلب بمعزوفة موسيقية ومواءمتها مع أغنية من مكتبة موسيقية تتألف من 500 أغنية، حيث تُختار الأغنية حسب معدل دقات القلب. ومن ثم ستضفَى لمسة شخصية على كل مقطوعة باستخدام المؤثرات الخاصة للحصول على مقطوعة فريدة تتناغم مع دقات القلب.

وبهذه المناسبة، قال فؤاد منصور شرف، مدير تنفيذي أول، إدارة العقارات، مراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: ” تشكل دقات القلب السليمة أعذب موسيقى في العالم، فهي تنبض بالصحة والعافية والحيوية. وتمزج حملة التوعية الصحية «اضبطي إيقاع قلبك» بين الرعاية الصحية والتقنية لتمكين الزوار من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن صحتهن وعافيتهن. وهذا العام ستقدّم حملة «اضبطي إيقاع قلبك» للمشاركات مقطوعة موسيقية متناغمة مع دقات القلب من أجل تشجيعهن على الالتزام بالأنشطة البدنية وأساليب الحياة الصحية”.

من جانبه، قال إبراهيم الزعبي، رئيس قسم الاستدامة لدى «ماجد الفطيم العقارية»: “الصحة والعافية ركنان أساسيان لبناء مجتمعات مزدهرة، وهذا في صميم سياسة المسؤولية المؤسسية المجتمعية التي تتبعها مجموعة ماجد الفطيم. وتماشياً مع رؤية ماجد الفطيم تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم، يسرنا إطلاق حملة التوعية الصحية «اضبطي إيقاع قلبك» مجدداً وبطريقة مبدعة هذا العام، ونأمل أن تحقق غاياتها المرجوّة المتمثلة في تعزيز التوعية بأهمية الصحة والعافية من خلال تخصيص مساحة في مراكز تسوق مفضلة في أنحاء المنطقة يقصدها الملايين على مدار العام”.

وخصَّصت مراكز التسوق المشاركة مساحة لإجراء الفحوص المجانية على يد مختصين طبيين من أجل نشر التوعية بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتشمل الفحوص المجانية المتاحة للنساء ضمن تلك المساحة ضغط الدم ومستويات السكر بالدم ومؤثر كتلة الجسم لتحديد مدى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من جهة، وللتوصية بالمتابعة الطبية وإجراء مزيد من الفحوص المتخصصة عند الحاجة.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: تتطلع الأجندة الصحية الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالقلب والأوعية الدموية وغيرها وتطوير جاهزية النظام الصحي لخفض عدد وفيات أمراض القلب والشرايين ضمن مؤشرات وطنية ، وتعمل الوزارة في إطار استراتيجيتها لتعزيز أنماط الحياة الصحية للحد من الأمراض المرتبطة بها، وكانت أطلقت الوزارة مبادرة ” اطمئنان” ضمن المبادرتين المعتمدتين من مجلس الوزراء “الفحص الدوري الشامل” و”الكشف المبكر عن السرطان” شملت حملة فحوصات عن أمراض القلب والشرايين وغيرها وعوامل الاختطار، ضمن شراكات مجتمعية، ونحن نثمّن مبادرة مجموعة ماجد الفطيم ودورها في التوعية بسبل الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ويمكن تجنب 80 بالمئة منها في حال التغلب على العوامل المسببة، مثل التدخين والحمية الغذائية غير الصحية وعدم ممارسة التمارين البدنية.

من جانبه لفت الدكتور عارف النورياني استشاري أمراض القلب والمدير التنفيذي لمستشفى القاسمي التابع لوزارة الصحة في الشارقة ، إلى جهود الوزارة في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين ، من خلال تطبيق البروتوكولات الطبية العالمية وفقا لأفضل الممارسات المعتمدة في وقاية وجراحة القلب والأوعية الدموية ، وبرمجيات كهرباء القلب و ادخال احدث المعدات الطبية والتقنيات العالمية مثل الروبوت لأجراء عمليات القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح ، وشكر مجموعة ماجد الفطيم على هذه المبادرة الصحية التي تصب في جهود وزارة الصحة للتشجيع على تبني أسلوب حياة صحي في الإمارات للوقاية من أمراض القلب والأمراض المزمنة .

بدوره، قال عمر الشنار، الرئيس التنفيذي لدى «ماجد الفطيم للرعاية الصحية»: “تحظى مسألة القضاء على الأمراض القابلة للعلاج والوقاية بأولوية على مستوى العالم، ومن واجبنا كمؤسسة رعاية صحية المساهمة في زيادة الوعي في المجتمع حول أهمية صحة القلب والأوعية الدموية في الإمارات العربية المتحدة. وبخبرتها المميزة وأسلوبها الإبداعي الذي يضع المرضى في صلب اهتماماتها الصحية، تؤكد سيتي سنتر كلينيك على التزامها بالحفاظ على جودة الحياة وتوفير أسعد اللحظات ضمن قطاع الرعاية الصحية”.

وأبرمت «ماجد الفطيم» شراكة مع كل من وزارة الصحة و«سيتي سنتر كلينيك» بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومستشفى الملك حمد الجامعي بمملكة البحرين؛ والمجلس العُماني للاختصاصات الطبية بسلطنة عُمان؛ والمركز الطبي الجامعي لمستشفى سانت جورج في لبنان؛ والمركز الكندي للعناية بالقلب في مصر.

يُذكر أن حملة التوعية الصحية الإقليمية «اضبطي إيقاع قلبك» استقبلت السنة الماضية أكثر من 8000 سيدة، وهذا العام يمكن للراغبات الاستفادة من فحوص القلب المجانية مراجعة مراكز التسوق التالية التابعة لمجموعة «ماجد الفطيم» في الإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين ومصر ولبنان حسب المواعيد المبينة أدناه:

1 – 2 سبتمبر سيتي سنتر مسقط 1 – 3 سبتمبر سيتي سنتر ديرة 3 – 5 أكتوبر سيتي سنتر عجمان

7 – 8 أكتوبر مراكز «متاجر»

8 – 10 سبتمبر سيتي سنتر مردف

12 – 14 أكتوبر ماي سيتي سنتر الناصرية

15 – 17 سبتمبر سيتي سنتر الفجيرة 22 – 23 سبتمبر سيتي سنتر القرم 25 – 26 سبتمبر سيتي سنتر المعادي 28 – 29 سبتمبر سيتي سنتر الإسكندرية 29 سبتمبر سيتي سنتر بيروت 29 سبتمبر – 1 أكتوبر مول الإمارات

وتقام حملة “اضبطي إيقاع قلبك” بالشراكة من مؤسسة ماجد الفطيم الخيرية التي أطلقت برنامج “سمارت” (ابدأ باتخاذ الخيارات الصحيحة) والذي يركز على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسمنة ومرض السكري، وستوفر هذه الشراكة للأطفال العديد من الأنشطة المرحة والتوعوية.

بالشراكة مع ذا لوفت فيفث أفنيو الحاصلة على العديد من الجوائز والمتواجدة في مول الإمارات، سيوفر حدث إطلاق حملة “اضبطي إيقاع قلبك” للضيوف تجربة حصرية للصحة والجمال بهدف إلقاء الضوء على متعة وفوائد الحياة الصحية.

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