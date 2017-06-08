ماجد الفطيم تسعى للاستحواذ على حصة مسيطرة في “جيان هايبر ماركت”

قالت مصادر مطلعة أن مجموعة “ماجد الفطيم القابضة” تسعى للاستحواذ على حصة مسيطرة في “جيان هايبر ماركت”.

ولفتت المصادر وفقاً “لبلومبيرغ” إلى أنه تم تعيين مجموعة “بي أن بي باريباس” المصرفية لتقديم المشورة بشأن عملية البيع التي تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

يشار إلى أن “جيان” هي امتياز تابع للشركة الفرنسية “كاسينو جويتشارد بيراشون” وتديرها مجموعة ” بي إم إيه انترناشيونال في دبي”.

وكانت “جيان هايبر ماركت” قد بدأت عملياتها في الشرق الأوسط عام 2001 في متجر في البحرين، وتمتلك الشركة حالياً متاجر عديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والكويت

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