“ماجد الفطيم” تحقق 56% من أهداف الاستدامة

أكدت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تحقيق 56% من أهداف استراتيجيتها للاستدامة الممتدة على مدى خمس سنوات وذلك في عام 2016.

ومن أبرز إنجازات الشركة على صعيد الاستدامة العام الماضي بحسب بيان أصدرته أمس، استثمار 8.9 ملايين درهم في أعمال التنمية المجتمعية، ومساهمة موظفيها بحوالي 13.228 ساعة من العمل التطوعي بالمبادرات الخيرية المختلفة، كما قامت بإطلاق أهدافها لقطاع الطاقة المتجددة.

ويتزامن إعلان «ماجد الفطيم» عن نتائج تقرير الاستدامة لعام 2016 مع يوم البيئة العالمي، وهو اليوم الأكثر أهمية لمنظمة الأمم المتحدة الذي يركز على نشر الوعي بمسألة حماية البيئة على الصعيد العالمي.

ويقدم التقرير الذي يحمل عنوان «تعزيز أفرادنا للوصول إلى أهدافنا» نظرة شاملة عن إنجازات الشركة في مجال الاستدامة، والتحديات التي تواجهها، ويعرض التقدم الذي يتم إحرازه في تحقيق الأهداف طويلة الأجل (2018) المحددة في استراتيجيتها.

وواصلت «ماجد الفطيم العقارية» دورها في وضع معايير للتنمية المستدامة في المنطقة، حيث نجحت في تطبيق سياسة العمل التي وضعتها لعمال البناء في مشاريعها وحددت من خلالها مجموعة التزامات لحماية حقوق العمال التي تشمل دفع الأجور في الوقت المناسب والإجازات السنوية وأماكن السكن المخصصة للعمال.

كما استثمرت 8.9 ملايين درهم في قضايا مجتمعية في جميع أنحاء المنطقة. وقد خصّص موظفو «ماجد الفطيم» 13.228 ساعة للعمل التطوعي ضمن برنامج يشجع الموظفين على تخصيص يوم إجازة مدفوعة الأجر للمساعدة في مجالات عدة مثل العمل مع الأطفال ودعم المشردين والمساعدة في المشاريع البيئية. كما تلقى الموظفون 319 ساعة تدريب حول قضايا الاستدامة في عام 2016 في المنطقة.

وحققت شركة ماجد الفطيم العقارية 343 تصنيف نجمة خضراء عبر محفظة أصولها الحالية وخفضت استهلاك الطاقة في مراكز التسوق بنسبة 12٪ واستهلاك المياه في الفنادق بنسبة 4٪ منذ عام 2014. ولتقديم نموذج يحتذى به، حقّق مكتب ماجد الفطيم الرئيسي في دبي معدل إعادة تدوير بلغ 69٪.

وعلى مدى سنوات، استثمرت «ماجد الفطيم العقارية» بشكل كبير في تطوير أصول تتوافق مع معايير المباني الخضراء. وبحلول نهاية 2016، تضمنت محفظة الشركة 12 من الأصول ضمن المباني الخضراء.

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