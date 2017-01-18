“ماجد الفطيم” تتفاوض مع سوق دوت كوم للاستحواذ عليها

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تفصح عنها، أن مجموعة “ماجد الفطيم” الإماراتية تتفاوض مع سوق دوت كوم للاستحواذ عليها.

وذكرت المصادر أن “سوق دوت كوم” تبحث عن مستثمرين جدد بعد انسحاب أمازون من الصفقة حديثا، بسبب خلاف على السعر.

وكانت المعلومات تشير إلى أن “سوق دوت كوم” ترغب ببيع مالايقل عن 30 % من الشركة، وعينت “جودمان ساكس” مستشار لترويج الصفقة والبحث عن مشترين.

وقدرت المصادر في وقت سابق قيمة الشركة ككل بنحو مليار دولار (3.67 مليار درهم)، بعد أن أبدت أمازون رغبة بالاستحواذ عليها كاملا، حيث تنوي “تايجر جلوبال مانجمنت” و”ناسبرز” بيع حصتهما في الشركة.

ومجموعة “ماجد الفطيم” أحد أضخم مجموعات التجزئة في دولة الإمارات، وتملك عدة مراكز تجارية ووكالات سيارات وسلسلة متاجر “كارفور”، وسيكون دخولها في استثمار بسوق دوت كوم استثمارا بارزا في التجارة الالكترونية المتنامية.

وتتخذ سوق دوت كوم من دبي مقرا لها، وتعتبر من أبرز شركات التجارة الالكترونية في دولة الإمارات، حيث تروج لنحو 1.5 مليون سلعة عبر موقعها الالكتروني.