مؤشر دبي يهبط بأكثر من 1 % فى ختام التعاملات

اختتم المؤشر العام لسوق دبي المالي آخر تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.02 % مغلقا عند مستوى 3470 نقطة، وسط انخفاض في قيمة التداولات بلغت إجماليا 357 مليون درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم تراجع 24 سهما من الأسهم المتداولة أبرزها سهم ” أرابتك القابضة” بنسبة 4.4 % مغلقا عند مستوى 0.890 درهم، وسط تداولات بلغت 44 مليون سهم.

يليه سهم “مجموعة جي اف اتش المالية” بنسبة 3.1 % مغلقا عند مستوى 2.19 درهم، وبتداولات بلغت 21 مليون سهم.

وانخفض سهم “دبي للاستثمار” بنسبة 2.7 % عند 2.16 درهم، وسط تداولات بلغت 3 ملايين سهم.

كما تراجع سهم “إعمار العقارية” أكبر شركة تطوير عقاري في دبي بنسبة 2.3 % مغلقا عند 7.40 درهم، وبتداولات بلغت 4.7 مليون سهم.

في حين ارتفع سهم “الإتحاد العقارية” بنسبة 5.8 % عند 1.08 درهم، وبتداولات نشطة بلغت 121 مليون سهم، عقب تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لـ 26 أبريل لعدم اكتمال النصاب القانوني.