مؤشر دبي ينخفض 1 % عند الاغلاق

انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.98 % مغلقا عند مستوى 3643 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات بلغت إجماليا 955 مليون درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم انخفاض 23 سهم من الأسهم المتداولة، أبرزهم سهم ” أرامكس” بنسبة 2.7 % مغلقا عند 4.38 درهم، وبتداولات بلغت 1.3 مليون سهم.

تلاه سهم “الوطنية للتبريد” بنسبة 2.1 % مغلقا عند 1.86 درهم، وسط تداولات بلغت 4.6 مليون سهم.

كما تراجع سهم “دبي للاستثمار” بنسبة 1.6 % مغلقا عند مستوى 2.47 درهم ، وسط تداولات بلغت 4.5 مليون سهم.

وانخفض سهم “أرابتك القابضة” بنسبة 1.5 % مغلقا عند 1.35 درهم، وبتداولات بلغت 23 مليون سهم.

وأقفل سهم “إعمار العقارية” أكبر شركة تطوير عقاري في دبي على تراجع بنسبة 1.1 % عند 7.43 درهم، وبتداولات بلغت 8.5 مليون سهم.

وفي ناسداك دبي انخفض سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 1 % مغلقا عند 18.90 دولار وبتداولات بلغت 289 ألف سهم.