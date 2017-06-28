مؤشر دبي يغلق منخفضاً 0.7 %

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أقفل سوق دبي المالي في مستهل تداولاته بعد إجازة العيد هذا اليوم على انخفاض بنسبة 0.7 % عند مستوى 3379 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 183 مليون درهم.

 

ومن أصل 31 شركة تم تداول أسهمها اليوم، انخفضت أسهم 18 شركة، بينما ارتفعت أسهم 12 شركة، وبقيت 1 على ثبات.

 

وانخفض سهم أرابتك بحدة في أول أيام تداوله بعد تعديل سعر السهم بناء على تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 75 %، حيث تراجع بأكثر من 8 % عند 2.75 درهم، حيث تم تعديل سعره قبيل الجلسة إلى 3.00 درهم.

 

وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 1.4 % عند 7.79 درهم، وبتداولات قليلة.

 

وارتفع سهم جي اف اتش بنسسبة 3 % عند 2.00 درهم، بعد بيع الشركة أحد أصولها، وبلغت تداولاته 23 مليون سهم.

 

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