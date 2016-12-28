مؤشر دبي يغلق منخفضاً 0.6 %

أقفل سوق دبي المالي اليوم منخفضا بنسبة 0.6 % عند مستوى 3520 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 619 مليون درهم.

ومن أصل 36 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة، بينما تراجعت أسهم 18 شركة، وبقيت 6 على ثبات.

وأبرز الأسهم المتداولة والمرتفعة اليوم سهم جي اف اتش المرتفع بنسبة 2.6 % عند 1.98 درهم، وبتداولات بلغت 109 ملايين سهم.

وهبط سهم إعمار العقارية بنسبة 2.5 % عند 7.14 درهم، وأثر سلبا على السوق، وبتداولات بلغت 11 مليون سهم.

وارتفع سهم داماك العقارية بنسبة 2.5 % بعد التوصية بتوزيع أرباح، وأقفل عند 2.47 درهم.