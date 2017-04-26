مؤشر دبي يغلق مرتفعا 0.15 %

أقفل سوق دبي المالي اليوم على ارتفاع بـ 0.15 % عند مستوى 3439 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 311 مليون درهم.

ومن أصل 39 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة، بينما تراجعت أسهم 9 شركات، وبقيت 4 على ثبات.

وأكثر الأسهم تداولا سهم أرابتك القابضة المرتفع بأكثر من 4 % عند 0.900 درهم، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 37 مليون سهم.

وارتفع سهم جي اف اتش بنسبة 3.2 % عند 2.27 درهم وبتداولات فاقت 31 مليون سهم.

وأقفل سهم دريك آند سكل مرتفعا بنحو 2 % عند 0.449 درهم، وبتداولات بلغت 13 مليون سهم، بعد تأكيد تفاصيل خطة الهيكلة صباح اليوم.

وانخفضت بعض الأسهم الكبرى والمؤثرة لتحد من مكاسب السوق، كسهم إعمار العقارية المنخفض بنسبة 0.6 % عند 7.20 درهم.