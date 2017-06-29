مؤشر دبي يغلق مرتفعاً 0.4 %

اختتم المؤشر العام لسوق دبي المالي آخر تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بنسبة 0.38 % مغلقا عند مستوى 3392 نقطة، وسط انخفاض في قيمة التداولات بلغت إجماليا 217 مليون درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم ارتفاع 14 سهما من الأسهم المتداولة تصدرها سهم “أرابتك القابضة” بنسبة 4.4 % مغلقا عند مستوى 2.87 درهم، وبتداولات بلغت 11 مليون سهم.

تبعه سهم “داماك العقارية” بنسبة 3.3 % مغلقا عند 3.16 درهم، وسط تداولات بلغت 3.9 مليون سهم.

وارتفع سهم “ديار للتطوير العقاري” بنسبة 1.8 % مغلقا عند 0.509 درهم، وسط تداولات بلغت 4.6 مليون سهم.

كما ارتفع سهم “العربية للطيران” بنسبة 1 % مغلقا عند 1.02 درهم، وسط تداولات بلغت 3.7 مليون سهم.

وفي ناسداك دبي انخفض سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 4 % مغلقا عند 20.92 دولار وبتداولات بلغت 95 ألف سهم.

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