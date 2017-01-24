مؤشر دبي يغلق مرتفعاً بنسبة 0.3 %

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.34 % عند مستوى 3720 نقطة، وسط انخفاض في قيمة التداولات بلغت إجماليا 975 مليون درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم ارتفاع 17 سهم من الأسهم المتداولة، أبرزهم سهم “مجموعة جي أف اتش المالية” بنسبة 11.2 % مغلقا عند 2.69 درهم، وبتداولات نشطة بلغت 190مليون سهم.

تلاه سهم ” الخليج للملاحة” بنسبة 5.6 % مغلقا عند 1.69 درهم، وبتداولات بلغت 16 مليون سهم.

و صعد سهم “أمانات القابضة” بنسبة 1.9 % مغلقا عند مستوى 1.08 درهم ، وسط تداولات بلغت 28 مليون سهم.

كما ارتفع سهم “ماركة” بنسبة 1.4% عند 1.44 درهم، وبتداولات بلغت 2 مليون سهم، عقب الإعلان عن توقيع اتفاقية حصرية مع “ريال مدريد” لتصنيع وبيع منتجات تحمل اسمه في دول مجلس التعاون.

وفي ناسداك دبي انخفض سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 1.3 % مغلقا عند مستوى 19.50 دولار، وبتداولات بلغت 192.5 ألف سهم.