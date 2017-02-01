مؤشر دبي يغلق مرتفعاً بنسبة 0.3 %

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.3 % عند مستوى 3654 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات بلغت إجماليا 1.36مليار درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم ارتفاع 13 سهما من الأسهم المتداولة، أبرزها سهم ” أمانات القابضة” بنسبة 4.4 % مغلقا عند 1.20 درهم، وبتداولات بلغت 95 مليون سهم.

يليه سهم “داماك العقارية” بنسبة 3 % مغلقا عند 2.78 درهم، وسط تداولات بلغت 24 مليون سهم.

كما ارتفع سهم “مجموعة جي اف اتش المالية” بنسبة 1.5% مغلقا عند مستوى 2.76 درهم، وسط تداولات بلغت 324 مليون سهم.

وأقفل سهم “أرابتك القابضة” بنسبة 0.7 % مغلقا عند 1.36 درهم، وبتداولات بلغت 21 مليون سهم.

وفي ناسداك دبي ارتفع سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 5.8 % مغلقا عند 20.00 دولارا وبتداولات بلغت 455 ألف سهم