مؤشر دبي يغلق مرتفعاً بـ 3 نقاط

أقفل سوق دبي المالي على ارتفاع بسيط بمقدار 3 نقاط، عند مستوى 3672 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.04 مليار درهم.

ومن أصل 38 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة بينما تراجعت أسهم 9 شركات، وبقيت 8 على ثبات.

ولا زال سهم هيتس تيليكوم في صدارة الأسهم المتداولة، وأقفل بمكاسب قدرها 9 % عند 0.859 درهم، وبتداولات بلغت 310 ملايين سهم.

وأقفل سهم مصرف السلام البحرين مرتفعا بنسبة 11 % عند 1.11 درهم، وبتداولات بلغت 135 مليون سهم.

وانخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 1 % عند 7.53 درهم، وبتداولات بلغت 11 مليون سهم.

وارتفع سهم سوق دبي بنسبة 1.5 % عند 1.35 درهم، وبتداولات قليلة بلغت 8 ملايين سهم.