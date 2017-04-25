مؤشر دبي يغلق مرتفعاً بـ 3 نقاط

أقفل سوق دبي المالي اليوم على ارتفاع طفيف بمقدار 3 نقاط فقط، عند مستوى 3434 نقطة، بعد أداء متذبذب خلال الجلسة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 336 مليون درهم.

ومن أصل 36 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة، بينما تراجعت أسهم 11 شركة، وبقيت 4 على ثبات.

وأكثر الأسهم تداولا سهم الاتحاد العقارية المرتفع بـ 0.2 % عند 0.999 درهم، وبتداولات بلغت 50 مليون سهم.

وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة طفيفة بلغت 0.14 % عند 7.24 درهم، وبتداولات متواضعة.

وعكس سهم بنك المشرق اتجاهه حيث ارتفع بالنسبة القصوى 15 % بعد تراجعه بالقصوى بداية الجلسة، وأقفل عند 82.80 درهم، وبتداولات بلغت 713 ألف سهم.

وهبط سهم داماك العقارية بنسبة 8 % عند 2.53 درهم، حيث يتداول اليوم بدون الاحقية بالارباح.