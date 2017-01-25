مؤشر دبي يغلق متراجعاً 1.1 %

تراجع مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.11 % مغلقا عند مستوى 3679 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات بلغت إجماليا 1.49مليار درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم انخفاض 33 سهم من الأسهم المتداولة، أبرزهم سهم “مجموعة جي أف اتش المالية” بنسبة 9.7 % مغلقا عند 2.43 درهم، وبتداولات نشطة بلغت 297 مليون سهم.

تبعه سهم ” أرابتك” بنسبة 6.3 % مغلقا عند 1.34 درهم، وبتداولات بلغت 43 مليون سهم.

و انخفض سهم “ديار للتطوير” بنسبة 5 % مغلقا عند مستوى 0.63 درهم ، وسط تداولات بلغت 56 مليون سهم، تزامنا مع إعلان الشركة عن تراجع أرباحها لعام 2016 بنسبة 26 %.

كما تراجع سهم “دريك آند سكل” بنسبة 4.9 % مغلقا عند 0.525 درهم، وبتداولات نشطة بلغت 120 مليون سهم.

وأقفل سهم “إعمار العقارية” على تراجع بنسبة 0.9 % عند مستوى 7.49 درهم، وبتداولات بلغت 6 ملايين سهم.

وفي ناسداك دبي انخفض سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 0.5 % مغلقا عند مستوى 19.40 دولار، وبتداولات بلغت 101.6 ألف سهم.