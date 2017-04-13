مؤشر دبي يغلق على تراجع 0.9 %

اختتم المؤشر العام لسوق دبي المالي آخر تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.88 % مغلقا عند مستوى 3509 نقاط، وسط انخفاض في قيمة التداولات بلغت إجماليا 281 مليون درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم تراجع 30 سهما من الأسهم المتداولة أبرزها سهم “مجموعة جي اف اتش المالية” بنسبة 3.3 % مغلقا عند 2.34 درهم، وسط تداولات بلغت 32 مليون سهم.

يليه سهم “دريك آند سكل” بنسبة 2.6 % مغلقا عند مستوى 0.453 درهم، وبتداولات بلغت 30 مليون سهم.

وانخفض سهم “أرابتك القابضة” بنسبة 2.4 % عند 0.898 درهم، وسط تداولات بلغت 20 مليون سهم.

كما تراجع سهم “إعمار العقارية” أكبر شركة تطوير عقاري في دبي بنسبة 1.4 % مغلقا عند 7.25 درهم، وبتداولات بلغت 4 ملايين سهم.

وفي ناسداك دبي انخفض سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 1.7 % عند 21.52 دولار وبتداولات بلغت 105 آلاف سهم.