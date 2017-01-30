مؤشر دبي يغلق التعاملات على ارتفاع 0.34 %

أغلق مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.34 % عند مستوى 3679 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات بلغت إجماليا 901 مليون درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم ارتفاع 22 سهما من الأسهم المتداولة، أبرزها سهم ” آرامكس” بنسبة 9 % مغلقا عند 4.50 درهم، وبتداولات بلغت 10.2 مليون سهم، عقب الإعلان عن النتائج الفصلية محققا ارتفاعا في الأرباح بمقدار 37 % خلال عام 2016.

يليه سهم “أمانات القابضة” بنسبة 4.6 % مغلقا عند 1.14 درهم، وسط تداولات بلغت 207 ملايين سهم.

وصعد سهم “مجموعة جي اف اتش المالية” بنسبة 3 % مغلقا عند 2.37 درهم، وبتداولات بلغت 93 مليون سهم.

كما ارتفع سهم ” ارابتك القابضة” بنسبة 3 % مغلقا عند مستوى 1.37 درهم، وبتداولات بلغت 38 مليون سهم.

في حين انخفض سهم “إعمار العقارية” أكبر شركة تطوير عقاري في دبي بنسبة 0.5 % عند 7.51 درهم، وبتداولات بلغت 9.7 مليون سهم.

وفي ناسداك دبي انخفض سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 0.6 % مغلقا عند 19.09 دولار وبتداولات بلغت 526 ألف سهم.