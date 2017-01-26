مؤشر دبي يصعد بـ 0.6 % فى ختام التعاملات

اختتم المؤشر لسوق دبي المالي آخر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.62 % مغلقا عند مستوى 3701 نقطة، وسط انخفاض في قيمة التداولات بلغت إجماليا 1.01مليار درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم ارتفاع 32 سهم من الأسهم المتداولة، أبرزهم سهم “دبي إكس بي إنترتينمنتس” بنسبة 5.3 % مغلقا عند 1.20 درهم، وبتداولات بلغت 39 مليون سهم.

تلاه سهم ” مجموعة جي اف اتش” بنسبة 4.9 % مغلقا عند 2.55 درهم، وبتداولات نشطة بلغت 192 مليون سهم.

و ارتفع سهم “أمانات القابضة” بنسبة 3.9 % مغلقا عند مستوى 1.08 درهم ، وسط تداولات بلغت 27 مليون سهم.

كما ارتفع سهم “أرابتك القابضة” بنسبة 2.2 % مغلقا عند 1.37 درهم، وبتداولات بلغت 30 مليون سهم.

وأقفل سهم “إعمار العقارية” على ارتفاع بنسبة 1.5 % عند مستوى 7.60 درهم، وبتداولات بلغت 63 مليون سهم.

في حين انخفض سهم “بنك المشرق” بنسبة 10 % مغلقا عند 90.05 درهم، عقب الإعلان عن انخفاض أرباحه الفصلية لعام 2016 بنسبة 20 %