مؤشر دبي يرتفع عند 3483 نقطة مستهل تعاملات الأسبوع

أقفل سوق دبي المالي اليوم مقلصا مكاسبه إلى نقطة واحدة فقط، عند مستوى 3483 نقطة، وبتداولات قليلة بلغت قيمتها الإجمالية 263 مليون درهم.

ومن أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 12 شركة، بينما تراجعت أسهم 19 شركة، وبقيت 4 على ثبات.

وأبرز الأسهم المتداولة سهم جي اف اتش الذي سجل سعرا قياسيا وأقفل عند 1.04 درهم مرتفعا بنسبة 2 % وبتداولات بلغت 75 مليون سهم.

وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 9.3 % عند 0.890 درهم، وبتداولات مرتفعة بلغت 42 مليون سهم.

أما أبر الأسهم المنخفضة فكان سهم الاتحاد العقارية الذي تراجع بـ 1.2 % عند 0.751 درهم.

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