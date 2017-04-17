مؤشر دبي يرتفع بـ 0.3 % عند الاغلاق

أقفل سوق دبي المالي اليوم على ارتفاع بنسبة 0.3 % عند مستوى 3464 نقطة بعد تراجع قوي أمس، وبلغت قيمة التداولات 280 مليون درهم فقط.

ومن أصل 34 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة، بينما تراجعت أسهم 13 شركة، وبقيت 8 على ثبات.

وارتفع سهم أرابتك القابضة بـ 3 % بعد تراجع حاد أمس، وأقفل اليوم عند 0.835 درهم، وبتداولات بلغت 37 مليون سهم.

وارتفع سهم دريك أند سكل بنسبة 2 % عند 0.428 درهم، وبتداولات بلغت 22 مليون سهم.

وأكثر الاسهم تداولا سهم جي اف اتش المنخفض بنحو 2 % عند 2.19 درهم، وبتداولات بلغت 44 مليون سهم.

كما انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 3.3 % عند 0.948 درهم، وبتداولات متواضعة.