مؤشر دبي يتزين بالأخضر مستهل تداولات الأسبوع

أقفل سوق دبي المالي اليوم مرتفعا بنسبة 0.7 % عند مستوى 3717 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.25 مليار درهم.

ومن أصل 40 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة، بينما تراجعت أسهم 11 شركة، وبقيت 3 على ثبات.

وتصدر سهم جي اف اتش الأسهم المتداولة والمرتفعة، إذ ارتفع بالنسبة القصوى 15 % عند 2.43 درهم، وهو أعلى أسعاره منذ سنوات، وبتداولات مرتفعة بلغت 152 مليون سهم.

وارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 13.5 % عند 1.84 درهم، وبتداولات بلغت 54 مليون سهم.

واكتسب السوق دعما رئيسيا من ارتفاع عدة أسهم قيادية كـ إعمار العقارية المرتفع بنسبة 0.8 % عند 7.61 دررهم، وبنك دبي الإسلامي المرتفع بنسبة 1 % عند 6.05 درهم.