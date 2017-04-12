مؤشر ثقة المستهلك في دبي يرتفع إلى 140 نقطة

سجل مؤشر ثقة المستهلك في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 140 نقطة، مرتفعاً بذلك بمقدار 14

نقطة مقارنة مع نفس الفترة من 2016، والتي سجلت 126 نقطة، كما ارتفع بمعدل نقطتين، مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، والذي سجل 138 نقطة.

وأظهر المؤشر الذي تصدره اقتصادية دبي كل 3 أشهر، أن نسبة التقييم الإيجابي من قبل المستهلك لفرص الحصول على وظيفة في الوقت الحالي، قد بلغت 70 % من إجمالي المشاركين في استبيان المؤشر (43 % تقييم بدرجة جيد و27 % بدرجة ممتاز)، مقارنة بـ 62 % في نفس الفترة من العام الماضي (9 % بدرجة ممتاز و53 % بدرجة جيد)، مقابل 81 % في الربع الرابع من 2016 (19 % تقييم بدرجة ممتاز و62 % بدرجة جيد).