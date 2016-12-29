مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا يهبط لمستوى قياسي

أظهرت بيانات يوم الخميس أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا انخفض أكثر من 18 بالمئة إلى مستوى قياسي في ديسمبر كانون الأول بما يشير إلى توقعات أكثر تشاؤما بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 1.8 بالمئة في الربع الثالث.

وقال معهد الإحصاء التركي إن المؤشر – وهو مقياس واسع للثقة في الاقتصاد – نزل إلى 70.52 نقطة في الشهر الأخير من العام مقارنة مع 86.55 في الشهر السابق.

وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ أن بدأ معهد الإحصاء في جمع البيانات في يناير كانون الثاني 2012. ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المئة بينما يشير إلى توقعات متشائمة حين يقل عن هذا المستوى.

وكان المؤشر ارتفع في نوفمبر تشرين الثاني 7.4 بالمئة إلى 86.55 نقطة.

وتتجلى المعنويات السلبية تجاه تركيا في الانخفاضات الحادة التي سجلتها الليرة هذا العام حيث هبطت العملة التركية نحو 19 بالمئة أمام الدولار.

وقالت وزارة السياحة يوم الخميس إن عدد الأجانب الذين زاروا تركيا انخفض 21.35 بالمئة إلى 1.35 مليون في نوفمبر تشرين الثاني.

وتضرر قطاع السياحة – الذي يضيف نحو 30 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي كل عام – جراء سلسلة من التفجيرات أُلقيت مسؤوليتها على تنظيم الدولة الإسلامية والمسلحين الأكراد وبسبب أزمة دبلوماسية مع روسيا اندلعت قبل أكثر من عام.

واتفقت موسكو وأنقرة في أغسطس آب على تطبيع العلاقات بينهما.

على صعيد منفصل قال وزير العمل للصحفيين إن تركيا ستزيد الحد الأدنى للأجور بنحو ثمانية بالمئة في العام القادم ليصل الحد الأدنى لصافي الأجر الشهري إلى 1404 ليرات (397 دولارا).

ومن المتوقع أن يصل معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى ما يزيد قليلا عن ثمانية بالمئة في نهاية العام القادم حسبما أظهر مسح للبنك المركزي.