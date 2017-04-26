مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي يرتفع لأعلى مستوى

ارتفع مؤشر تضخم أسعار المستهلكين الأسترالي بنسبة 2.1 % في الربع الأول من العام الحالي للمرة الأولى منذ عام 2014 حيث ارتفعت أسعار البنزين والرعاية الصحية والتعليم، وهو ما يعد علامة على زوال خطر الانكماش.

وارتفع التضخم الأساسي – وهو المقياس المفضل للبنك المركزي والذي يستثني عوامل متقلبة – ليصل إلى 1.8% من 1.5 % في الربع الأول على أساس سنوي، ويبلغ النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي الأسترالي 2 إلى 3 %.

وقد أدى مزيج من النمو الضعيف في الأجور، والمنافسة في قطاع التجزئة، والتباطؤ الحاد في الإيجارات إلى تقييد التضخم الأساسي لعدة سنوات، مما يزيد القلق من أن المزيد من التحفيز النقدي لن يشجع سوى مضاربات الاقتراض والإسكان.

وقال مايكل بليثي كبير الاقتصاديين في بنك “سي بي آي” “يبدو أن التضخم عموما محصور بشكل جيد، وبالتالي فإن بنك الاحتياطي الأسترالي سيكون سعيدا بذلك، وسيكون سعيدا أكثر إذا عاد التضخم الأساسي ضمن النطاق المستهدف”.