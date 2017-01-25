مؤسسة دبي للاستثمارات تعتزم تسعير صكوك اليوم

أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية اليوم الأربعاء أن المؤسسة -ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة الإمارة- تعتزم إطلاق وتسعير إصدار صكوك دولارية لأجل عشر سنوات في وقت لاحق اليوم.

وجرى تحديد السعر الاسترشادي النهائي لإصدار الصكوك عند 270 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ومن المنتظرر أن يكون تسعير الإصدار في نطاق خمس نقاط أساس دون أو فوق ذلك المستوى. وجرى تحديد السعر المبدئي عند 290 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وتجاوزت قيمة أوامر الاكتتاب في إصدار الصكوك 2.4 مليار دولار بما في ذلك طلبات مرتبي الإصدار.

وسيكون إصدار صكوك الإجارة بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

ويتولى ترتيب الإصدار سيتي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد.