مؤسسة النقد توافق على رفع الحظر عن أسهم ثلاث شركات

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني عن استلامها اليوم خطاب عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص رفع الحظر عن أسهم المؤسس شركة مجموعة البترجي الصناعية التي تملك في شركة بروج للتأمين التعاوني عدد 1.25 مليون سهم تمثل 5 % من أسهم الشركة .

وأوضحت الشركة أن الخطاب تضمن رفع الحظر عن أسهم المؤسس عمر محمد جمجوم الذي يمتلك عدد 500 ألف سهم تمثل 2 % من أسهم الشركة ونقل ملكيتها الى ياسر يوسف ناغي الذي يمتلك عدد 1.13 مليون سهم تمثل نسبة 4.51%.

وقالت الشركة في بيانٍ لها إنها سوف تقوم بمخاطبة هيئة السوق المالية للحصول على الموافقة أيضا.