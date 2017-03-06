“مؤتمر دبي للهليكوبتر2017” يناقش الاتجاهات الناشئة في صناعة الطائرات العمودية

بدعم من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس “هيئة دبي للطيران المدني” الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة طيران الإمارات”، انتهت الاستعدادات لاستضافة “مؤتمر دبي للهليكوبتر2017″ (DubaiHeliConference2017)، المقرر أن يقام في”مطار آل مكتوم الدولي” الذي يتوقع أن يكون أكبر مطار في العالم والواقع ضمن ”دبي ورلد سنترال”، الوجهة المضيفة لـ “إكسبو 2020”. وتحظى الدورة الأولى، التي ستستمر على مدى يومي 17و18أبريل المقبل، بدعم كل من “مطارات دبي” و”هيئة دبي للطيران المدني” و”القوات الجوية والدفاع الجويفي دولة الإمارات” و”دبي الجنوب” و”معرض دبي للهليكوبتر”، الحدثالمختص بتكنولوجيا وعمليات الطائرات المروحيةوالذي يعقد مرة كل عامين تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ويمتاز “مؤتمر دبي للهليكوبتر2017” بجدول حافل بالمناقشات الاستراتيجية التي ستتمحور في اليوم الأول حول عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها “الشراكة مع رواد الصناعة وتعزيز إدارة دورة حياة طائرات الهليكوبتر” و”الارتقاء بمستويات الأمن والسلامة لدى مشغلي طائرات الهليكوبتر”. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية أعمالها بمناقشات موسعة للوقوف على عدد من القضايا بعنوان “الاعتبارات الرئيسية في تخطيط دورة حياة الطائرات الجديدة”، “ضمان مطابقة طائرات الهليكوبترلمتطلبات زمن الرحلة من خلال تأمين سلسلة توريد قطع الغيار”، و”تعزيز تدفق المعلومات بين مزودي خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل والمستخدمين خلال العمليات التشغيليةلتعزيز سرعةوعدد مرات الدوران”.

وسيتخلل الجلسة الثانية مناقشات هامة حول “المعدات الأساسية لمساعدة الطاقم على تحسين الأمن والسلامة –الاتجاهات التكنولوجية الناشئة”، “تنفيذ عمليات مراقبة سلامة طائرات الهليكوبتر ومهابط الطائرات العمودية من قبلالهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات”، “أهمية التعاون بين المشغلين ومصنعي المعدات الأصلية في تعزيز كفاءة طائرات الهليكوبتر في حماية الطاقم والحمولة” و”تشغيل طائرات الهليكوبتر في المجالات الجوية المزدحمة – نهج السلامة في دولة الإمارات”. وتشمل الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش أيضاً “دعم دورة حياة أساطيل طائرات الهليكوبتر –مقاربة بين فريق العمل الداخلي وطرف ثالث” و”تحسين مستويات السلامة –مسار تطور التكنولوجيات الحديثة”.

وسينطلق جدول أعمال اليوم الثاني بورشة عمل حول “عمليات الإنقاذ البحري باستخدام طائرات الهليكوبتر خلال فعاليات الرياضات المائية”، “تكامل أساطيل طائرات الهليكوبتر لمواجهة التحديات ذات الصلةبعمليات إنفاذالقوانين والعمليات العسكرية” و”المستجدات الحالية والآفاق المستقبلية ضمن سوق طائرات الهليكوبتر”. وتشتمل الموضوعات الأخرى المقررة خلال المناقشات على “متطلبات المرونة لتلبية الاحتياجات التشغيلية – تسخير النمطية لتعزيز عمليات التكوين السريع”، “استخدام طائرات الهليكوبتر في العمليات التشغيلية متعددة المستويات – المزايا والتحديات والدروس المستفادة” و”مستقبل طائرات التيلتوروتور في الشرق الأوسط”. وستقام جلسات نقاشية إضافية حول “تعزيز قدرة طائرات الهليكوبتر العسكرية على إتمام مهمات متعددة” و”تبني الابتكار والنظر أبعد من أسواق طائرات الهليكوبتر التقليدية” و”تقييم الاتجاهات المستقبلية والتكنولوجيات التي تعيد صياغة ملامح الجيل القادم من طائرات الهليكوبتر”.

وقال أحمد أبو الهول، المدير العاملـ “مجموعة دوموس” (Domus Group)، الجهة المنظّمة لـ “مؤتمر دبي للهليكوبتر2017”: “يكتسب “مؤتمر دبي للهليكوبتر” أهمية عالية باعتباره الحدث الوحيد المختص بمناقشة واقع ومستقبل صناعة طائرات الهليكوبتر في الشرق الأوسط، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من قطاع الطيران الذي يشهد نمواً لافتاً على المستوى الإقليمي. ويستند الحدث إلى جدول أعمال مصمم خصيصاً لتوفير منصة تفاعلية لنخبة المعنيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الشخصيات الحكومية وصناع القرار وممثلي الشركات الخاصة والخبراء، لمناقشة التحديات الحالية والآفاق المستقبلية المتاحة لدفع عجلة تطوير قطاع طائرات الهليكوبتر بما يواكب المتغيرات المتسارعة. وكلنا ثقة بأنّ الحدث المرتقب سيكون له دور محوري في تمكين الشركات الإقليمية والدولية من استكشاف فرص جديدة لعقد شراكات فاعلة من شأنها دفع عجلة النمو الديناميكي للقطاع في المستقبل القريب.”

ويستقطب “مؤتمر دبي للهليكوبتر2017” مشاركة واسعة من نخبة الجهات الحكومية والشركات الدولية الرائدة، وعلى رأسها “دبي الجنوب” و”مطارات دبي” و”هيئة دبي للطيران المدني” (DCAA)و”القوات الجوية في دولة الإمارات”، والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات” (GCAA)، و”شركة فالكون لخدمات الطيران”، و”جال آنس” (GAL ANS)، و”فلاي هاي لخدمات طائرات الهليكوبتر” (FLYHIGH Helicopter Services) و”شركة ليوناردو” (Leonardo Company)، وغيرها.

ويتم تنظيم “مؤتمر دبي للهليكوبتر2017” من قبل “مجموعة دوموس”، إحدى الجهات الرائدة في مجال تنظيم المعارض، والتي تمتلك خبرة تمتد على أكثر من عقدين من الزمن. وتضم محفظة المجموعة عدداً منأبرز الفعاليات الناجحة، وفي مقدمتها “معرض دبي للهليكوبتر” و”معرض الصيد العربي” و”المعرض الزراعي” و”معرض المخبوزات” و”معرض الإعلام والتسويق”.