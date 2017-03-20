«لينكسيس» تطرح نظام شبكات الواي فاي اللاسلكية المعياري

أعلنت اليوم شركة «لينكسيس»، الرائدة في تطوير وإنتاج أجهزة التوجيه “الراوتر” المنزلية، والشركة الأولى التي تبيع 100 مليون جهاز راوتر على الصعيد العالمي، عن إطلاق نظام Velop™ الذي يعد المنتج الأول لشبكات واي فاي اللاسلكية التي تغطي المنزل بالكامل في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تدفع أنظمة شبكات واي فاي اللاسلكية المتداخلة التي تغطي المنزل بالكامل عجلة النمو وتسيطر على سوق الشبكات. ووفق دراسة أجرتها شركة «لينكسيس»، فمن المتوقع أن تشهد أنظمة شبكات واي فاي اللاسلكية المتداخلة التي تغطي المنزل بالكامل نمواً بنسبة 20% في سوق الشبكات اللاسلكية بحلول العام 2018. وتوقعت «لينكسيس» أن تحقق سوق الشبكات اللاسلكية نمواً بنسبة 7%.

وفي هذا الصدد، قال شيت بيبكين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بليكين إنترناشيونال»: “لهذا السبب قررت شراء شركة لينكسيس في العام 2013، إذ كنت أتطلع لحل مشكلة بطء وعدم موثوقية شبكات الواي فاي اللاسلكية وهي المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الجميع. ولطالما كانت لينكسيس الشركة الرائدة في مجال حلول الربط الشبكي المنزلية، وكنت على ثقة أن هذا هو الفريق الذي يمكنه الإبداع وتوفير تجربة واي فاي لاسلكية هي الأفضل على الإطلاق، إذ يجسد نظام Velop التوازن بين الأداء والتصميم وسهولة الاستخدام، ويتيح للجميع كل ما يتطلعون إليه من شبكة واي فاي لاسلكية موثوقة وغير متقطعة، وبهذا ترسي شركة لينكسيس معايير جديدة في عالم الأنظمة الشبكية المتداخلة”.

ويشكل Velop أول نظام واي فاي لاسلكي معياري ثلاثي الموجة يمكن تثبيته على شكل إعدادات متداخلة لتوفير تجربة شبكة واي فاي لاسلكية سريعة وموثوقة تغطي المنزل بالكامل وتصل حافة الشبكة. ويوفر نظام Velop أعلى مستوى من الأداء والتصميم العصري الأنيق، فهو صغير بما يكفي لوضعه في أي مكان بشكل جذاب وأنيق يروق للجميع.

وتعمل كل “عقدة” من عقد نظام Velop عمل جهاز AC2200 ثلاثي الموجة الذي يخدم كجهاز توجيه (راوتر)، ومقوي إشارة، ونقطة وصول، وجسر يوفر للمستخدمين تكنولوجيا متوافقة مع تطورات المستقبل التي يحتاجونها عند الرغبة في جلب أجهزة إضافية جديدة للاستخدام في المنزل. ويتم تهيئة كل عقدة خلال مرحلة الإعداد بواسطة تطبيق لينكسيس المصاحب لها والذي يعمل على نظام التشغيل “آي أو إس، و”أندرويد”، والتي يتيح أسهل عملية إعداد وتهيئة بالاستفادة من تقنية البلوتوث للتواصل بشكل آمن بين كل عقدة من عقد النظام والأجهزة الجوالة.

وبعد إتمام عملية الإعداد والتهيئة، يعمل تطبيق لينكسيس كأداة إدارة قوية لشبكة الواي فاي اللاسلكية وتمتاز بالعديد من المزايا والخصائص المفيدة كتوفير النفاذ لأحد الضيوف، والرقابة الأبوية، وأولوية استخدام الأجهزة وغيرها الكثير. ويساعد نظام Velop المستخدمين على تحقيق أفضل فائدة من اشتراك الإنترنت الخاص بهم من خلال توفير سرعة تصل إلى 100% من سرعة الإنترنت الأصلية عند حافة الشبكة لديهم. ويتوفر نظام Velop بخيارات من حزمة واحدة أو حزمتين أو ثلاث حزم. هذا وستطرح شركة «لينكسيس» نظام Velop للبيع في الشرق الأوسط عبر عدد من شركاء التجزئة والتجارة الإلكترونية وشركاء توفير الخدمات بما فيها شركة الاتصالات المتكاملة دو، وشركة الاتصالات السعودية، وشرف دي جيه، وفيرجن، وكارفور، وإيماكس وغيرها العديد.

السعر والتوافرية:

يتوفر نظام Velop لشبكة واي فاي اللاسلكية التي تغطي المنزل بالكامل للشراء اعتباراً من 19 مارس 2017 لدى كل من شرف دي جيه، وكارفور، وإيماكس، ولولو، وبلج إنس، وجمبو، وإي سيتي، وإيروس. ويتوفر نظام Velop مع ضمان لمدة 3 سنوات وخدمة الدعم على مدار الساعة للمزيد من الراحة والسهولة في الاستخدام.