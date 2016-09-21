ليبيا تصدر أول شحنة نفط عبر موانئها لأول مرة منذ 2014

أبحرت ناقلة النفط “سي دلتا” من ميناء رأس لانوف – ثالث أكبر ميناء نفطي في ليبيا- متجهة إلى إيطاليا وعلى متنها شحنة كبيرة من الخام، بعد وقف الصراعات المسلحة في البلاد، وهو ما ساعد على استئناف الصادرات من الموانئ لأول مرة منذ عام 2014.

وقال مراقب العمليات في شركة “هروج” للعمليات النفطية “ناصر ديلاب” لـ”بلومبرج” إن الناقلة “سي دلتا” غادرت ميناء رأس لانوف وعلى متنها 781 ألف برميل من الخام.

ويأتي ذلك في ظل محاولات ليبية مضنية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وسط صراعات على موارد الطاقة والسلطة السياسية في البلاد منذ 5 سنوات.

وعززت ليبيا من إنتاج النفط الخام لديها بما يزيد على 70% منذ أغسطس/ آب، مع استئناف العمل بعدد من الحقول النفطية وفتح الموانئ لتصدير أول شحناتها بعد أكثر من عامين.

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