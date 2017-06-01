“لوك أويل” تتوقع استقرار متوسط أسعار النفط عند 55 دولارا

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قال رئيس “لوك أويل” الروسية الخميس، إن الشركة خفضت إنتاجها النفطي بمقدار يتراوح بين 40 إلى 45 ألف برميل يوميًا للوفاء بمتطلبات الاتفاق الدولي لخفض الإمدادات الذي تشارك فيه موسكو.

وأضاف “وحيد علي كبيروف” لتلفزيون “روسيا 24” أنه وفقًا لتوقعات خبراء الشركة، سيبقى متوسط أسعار النفط هذا العام عند 55 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن سوق النفط قد يستقر في غضون 9 أشهر.

وتعهدت روسيا في اتفاق خفض الإنتاج المبرم مع بلدان “أوبك” بخفض إنتاجها اليومي بمقدار 300 ألف برميل، وهو الاتفاق الذي تم تمديد العمل به حتى نهاية مارس/ آذار القادم.

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Tags:أسعارلوك أويلنفط
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امل صبرى

امل صبرى

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