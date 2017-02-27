“لوك أويل”: النفط سيستقر عند 55 إلى 65 دولارًا للبرميل

قال رئيس شركة “لوك أويل” لمنطقة الشرق الأوسط “جاتي الجبوري” إن النفط سيستقر عند 55 إلى 65 دولارًا للبرميل، مع التزام “أوبك” باتفاقها لخفض الإنتاج.

وأوضح السيد “الجبوري” في حديثه مع تلفزيون “بلومبيرج” اليوم أن شركته التي تعد ثاني أكبر منتج روسي للنفط ليست مضطرة لخفض الإنتاج في العراق كنتيجة للتخفيضات التي تعهدت بها “أوبك”.

وذكر أن إنتاج “لوك أويل” في العراق يبلغ حوالي 400 ألف برميل يوميًا، وأضاف أن تخفيضات “أوبك” لإنتاج النفط قد جلبت فترة من الاستقرار إلى السوق.

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للبترول – بالتنسيق مع 11 منتجا آخرين من بينهم روسيا – توصلت إلى اتفاقية في العام الماضي بشأن تقليل الإنتاج من أجل تخفيف وفرة المعروض النفطي وإنعاش الأسعار.