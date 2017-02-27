“لوك أويل”: النفط سيستقر عند 55 إلى 65 دولارًا للبرميل

share on:

قال رئيس شركة “لوك أويل” لمنطقة الشرق الأوسط “جاتي الجبوري” إن النفط سيستقر عند 55 إلى 65 دولارًا للبرميل، مع التزام “أوبك” باتفاقها لخفض الإنتاج.

وأوضح السيد “الجبوري” في حديثه مع تلفزيون “بلومبيرج” اليوم أن شركته التي تعد ثاني أكبر منتج روسي للنفط ليست مضطرة لخفض الإنتاج في العراق كنتيجة للتخفيضات التي تعهدت بها “أوبك”.

وذكر أن إنتاج “لوك أويل” في العراق يبلغ حوالي 400 ألف برميل يوميًا، وأضاف أن تخفيضات “أوبك” لإنتاج النفط قد جلبت فترة من الاستقرار إلى السوق.

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للبترول – بالتنسيق مع 11 منتجا آخرين من بينهم روسيا – توصلت إلى اتفاقية في العام الماضي بشأن تقليل الإنتاج من أجل تخفيف وفرة المعروض النفطي وإنعاش الأسعار.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  ارتفاع أسعار النفط مع ترقب صدور تقرير "أوبك"
Tags:أسعارالنفطلوك أويل
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

“بتروناس الماليزية” و”أرامكو ” تتفقان على تشييد مصفاة نفط

share
  • /

القيمة السوقية لأرامكو قد لا تزيد على 400 مليار دولار

بتروناس وأرامكو توقعان اتفاقا خلال زيارة العاهل السعودي لماليزيا

التزام أوبك بتخفيض الإنتاج بلغ 86% يناير

share on: