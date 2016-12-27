“لوك أويل الروسية” تعين نائب رئيس جديد لها

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن شركة لوك أويل ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا عينت نائب رئيس جديدا للمبيعات والإمدادات بعدما أبرمت منافستها الحكومية روسنفت عددا من الاتفاقات الكبرى على حسابها.

وبحسب مصادر على دراية بالموضوع سيتولى فاديم فوروبيوف المنصب خلفا لفاليري سابوتين الذي أنهى الأسبوع الماضي مدة خدمة في الشركة استمرت على مدار 18 عاما.

وشغل فوروبيوف من قبل منصب نائب رئيس لوك أويل لتكرير النفط وإنتاج الغاز والبتروكيماويات.

وقالت المصادر إن سابوتين الذي يمتلك حصة في الشركة نسبتها 0.0152 بالمئة سيتولى منصبا إداريا رفيعا في ليتاسكو الذراع التجارية للوك أويل.

وامتنع المكتب الإعلامي للوك أويل عن التعليق في حين لم يرد سابوتين على طلبات رويترز للتعليق على الموضوع.

وأبرمت روسنفت التي يرأسها إيجور سيتشين -حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- عدة اتفاقات في الشهرين الأخيرين كان من بينها شراء حصة مسيطرة في شركة النفط المتوسطة باشنفت وحصة في إيسار أكبر شركة لتكرير الخام في الهند.

كما باعت روسنفت حصة حكومية فيها نسبتها 19.5 بالمئة إلى صندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور المتخصصة في تجارة السلع الأولية مقابل 10.5 مليار يورو.

وقال أحد المصادر إن تغيير دور سابوتين جاء نتيجة لخسارة لوك أويل معركة الحصول على حصة في باشنفت.