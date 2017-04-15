لوتاه: 56 مليار درهم محفظة مشاريعنا خلال خمس سنوات

قال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية، إن قيمة محفظة المشاريع العقارية التي يجري تنفيذها وتسليمها خلال خمس سنوات حتى عام 2021 تتجاوز 56 مليار درهم.

وأوضح في تصريحات نقلتها صحيفة “البيان” أن القيمة الإجمالية تشمل المشروعات التي يجري التخطيط لها أو التي قيد التصميم أو تلك التي يجري تشييدها في الوقت الراهن.

وكانت “نخيل” قد افتتحت أمس مجمع منازل ومركز تسوق على الواجهة المائية في جميرا آيلاند بقيمة 450 مليون درهم.

وقال علي راشد لوتاه على هامش افتتاح المجمع إن الشركة تتوسع في تنفيذ المشاريع متعددة الاستخدامات لاسيما في قطاعي الضيافة والتجزئة.

وأضاف أن جزيرتي ديرة ونخلة جميرا لوحدهما تحتضنان مشاريع قائمة وقيد التصميم تتكون من 38.3 ألف وحدة متنوعة بين الغرف والأجنحة الفندقية والشقق المفروشة سواء في فنادق أو منتجعات