“لوتاه لتطوير العقارات” تدشن “ذا ويفز” في دبي

أعلنت شركة لوتاه لتطوير العقارات أمس عن إطلاق مشروع «ذا ويفز» الذي يمثل إضافة جديدة وذات تصميم راقٍ في منطقة البرشاء جنوب. والذي من المتوقع أن يكون أحد عناوين الفخامة.

ويُعد المشروع إضافة بارزة جديدة – كمرحلة ثالثة يعزز النجاح بعد تسليم مشروعي «شمال المرحلة الأولى والمرحلة الثانية» – منذ تدشين مشروع تطوير مجمع شمال في وقت سابق.

وتطور لوتاه للتطوير العقاري مشاريع متعددة في منطقة البرشاء جنوب باستثمارات تتجاوز 550 مليون درهم، وتتألف من فلل سكنية راقية وشقق استوديوهات وشقق ديلوكس بمواصفات عالية الجودة تتفوق على مثيلاتها.

وقال صالح عبدالله لوتاه، المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات بهذه المناسبة: «يُسعدنا إطلاق مشروع ذا ويفز الذي يمثل شهادة نعتز بها على ثقة المستثمرين بشركة لوتاه لتطوير العقارات. لقد تحقق كل هذا بالتزام فريق العمل والإلهام الذي نستمده من كل شركائنا، وننطلق نحو آفاق واسعة ومستقبل واعد بكل حماس بمنظور تقدمي نستمده من رؤية قيادتنا الحكيمة في دولة الإمارات».

وبعد تسليم المرحلة الثانية من مشاريع شمال في الوقت المحدد، بدأت شركة لوتاه لتطوير العقارات مباشرة في التخطيط لتلبية طلبات جديدة على مشاريعنا العقارية. تشمل مزايا مشروع ذا ويفز مايلي: واجهة خارجية تمنح المبنى تعبيراً مُهَيْمِناً مع قضبان زجاجية وأبواب ونوافذ وفتحات التهوية من الألمنيوم اللامع، هذا إلى جانب الأبواب المكسوة بخشب الجوز الصلب الذي يضع لمسات من عالم الماضي، أما الدهانات والأسقف فهي حسب احتياجات وأذواق القاطنين.

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