“لاجارد”: جميع أعضاء صندوق النقد الدولي متفقون على التجارة الحرة

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” إن الهيئة المالية سوف تواصل العمل على تلبية احتياجات أعضائها البالغ عددهم 189 عضوا، وأكدت على أن الجميع يتفق على ضرورة الالتزام بالتجارة الحرة والعادلة.

وأضافت “لاجارد” في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين أن صندوق النقد يشهد تغيرات باستمرار، وسوف يواصل تعديل سياساته بناء على احتياجات الدول الأعضاء.

وشددت “لاجارد” على استماع صندوق النقد لجميع الأعضاء بشأن التغيير بمرور الوقت، ولكن لا خلاف على التجارة الحرة والعادلة على الصعيد العالمي.

وبدأت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالتعبير عن مخاوف العديد من الدول حيال سياسات إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” المبنية على مبدأ “أمريكا أولا” واستهداف العديد من الاتفاقيات التجارية.