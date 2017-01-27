“لاجارد”: إجراءات “ترامب” ستحفز نمو الاقتصاد الأمريكي

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الجمعة إن إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأنها أن تحفز وتيرة النمو بأكبر اقتصاد في العالم.

وأضافت لاجارد في مقابلة مع “بلومبيرج” أن إجراءات “ترامب” المتعلقة بتعديل النظام الضريبي وزيادة الإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يقدم دفعة قوية للاقتصاد خلال العام الجاري.

وتابعت لاجارد: “سيظهر مردود تلك الإجراءات بقوة خلال العامين المقبلين”.

ورفع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي من توقعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بواقع 0.1% خلال العام الجاري و0.4% العام المقبل بنسب نمو تبلغ 2.3% في 2017 و2.5% في 2018.