لأول مرة..الرئيس الصيني يحضر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

سيصبح شي جين بينغ أول رئيس صيني يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الشهر حيث أكدت وزارة الخارجية في الصين يوم الثلاثاء هذا الحضور المتوقع على نطاق واسع في الاجتماع السنوي في منطقة الألب السويسرية.

ومن المتوقع أن تهيمن على منتدى هذا العام مناقشات حول الغضب العام من العولمة والرئاسة القادمة لدونالد ترامب الذي فاز بالبيت الأبيض لأسباب من بينها وعوده بخروج الولايات المتحدة من اتفاقيات التجارة الدولية ورفع الرسوم على الواردات من الصين والمكسيك.

وسيحتل شي مركز الصدارة في التجمع الذي يضم قادة سياسيين ورؤساء شركات وفي الفعاليات في الفترة من 17 إلى 20 يناير كانون الثاني حيث تقدم الصين نفسها كمناصر للعولمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في مؤتمر صحفي إن الرئيس الصيني سيسافر إلى سويسرا من 15 إلى 18 يناير كانون الثاني حيث سيقوم بزيارة رسمية ويحضر اجتماع دافوس.

وأضاف لو أن الرئيس سيزور أيضا مكاتب الأمم المتحدة في جنيف ومكاتب منظمة الصحة العالمية واللجنة الأوليمبية الدولية. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل حول الرحلة.