كيو إنفست يستحوذ على عقار بكارولاينا الأميركية

أعلن «كيو إنفست»، المصرف الاستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة، استحواذه على قطعة أرض ذات موقع مميز في الجادة الجنوبية من مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية وذلك بالاشتراك مع أحد المستثمرين الخليجيين.

وسيتم تحويل العقار، الذي يقع في إحدى أشهر مناطق المدينة، إلى مجمع شقق سكنية فاخرة مكون من 200 وحدة، يغطي 165 ألف قدمٍ مربعة، وتم الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة والشروع مؤخراً بتنفيذ المشروع المتوقع إتمامه في أغسطس 2018.

ويعد هذا الاستحواذ الأول ضمن سلسلة استثمارات قادمة يخطط لها «كيو إنفست» في قطاع المجمعات السكنية في الولايات المتحدة الأميركية والتي تشهد نمواً متسارعاً.

ويعكف «كيو إنفست» على هيكلة حل استثماري يلبي الطلب المتزايد من المستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الواعد في السوق الأميركية.