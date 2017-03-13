كيف تخطط الشركات الخليجية فى 2017 ؟

“اينوك” تفتح 13 محطة جديدة

سوق دبي المالي تعتزم السماح بالبيع على المكشوف

“دبي الإسلامي” يستهدف نمو القروض 15% .. وإصدار صكوك بقيمة 5 مليارات دولار

ماجد الفطيم تعتزم إصدار سندات دولارية بالحجم القياسي

إعمار تستثمر مليار دولار فى مشروع بتركيا

بدأت ملامح استراتيجيات الشركات الخليجية خلال العام 2017 فى الظهور , حيث أعلنت معظمها عن خطط توسيعة فى العام الجارى , وتنوعت القطاعات التى ستشهد تدشين عدد من المشروعات الضخمة , ورغم أن بعض وكالات التصنيف العالمية قد منحت مؤخرا الشركات الشرق أوسطية نظرة سلبية إلا أن الدراسات تؤكد تحسن أداء أعمال الشركات بفضل ارتفاع أسعار النفط منذ اتفاق أوبك بخفض الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي،وهو ما دفع الشركات إلى الإقلاع عن السياسات الانكماشية التي انتهجتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

إعمار العقارية

تقوم إعمار العقارية حالياً بإنشاء مشروع سياحي وتجاري ضخم في مدينة طرابزون (شمال شرق تركيا على ساحل البحر الأسود) باستثمارات تقدر بمليار دولار.

المشروع يتضمن إنشاء فندق خمس نجوم، ومركز تجاري، وأبراج سكنية، وحدائق ترفيهية، ومسابح، وميدان لسباقات الخيول و من المقرر افتتاحه في غضون عامين.

وتخطط إعمار لافتتاح مركز تجاري في تركيا مع نهاية العام الحالي، عن طريق شركتها التابعة “إعمار مولز”، بحسب تصريحات سابقة لـ محمد العبار.

ويجري حالياً رفع الطاقة الاستيعابية في طرابزون من 40 ألف سرير إلى 100 ألف بحلول 2020، لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد السياح، لافتاً أنه يجري حالياً توسعة المطار لاستقبال 15 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب بناء مطار وميناء جديدين في المدينة.وتضم مدينة طرابزون 950 هضبة، من ضمنها 70 هضبة مشهورة بالسياحة والفعاليات

ويتوقع محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، انخفاض تكاليفها 20 % في 2017 استنادا إلى أحدث ميزانياتها. وقال العبار إن أنشطة الشركة تتكلف الكثير جدا بدءا من الإنشاء ومرورا بتوظيف العمالة ومصروفات رئيس مجلس الإدارة.

دبى للاستثمار

ستمضي دبى للاستثمار قدماً في عمليات الطرح العام الأولي لأسهم شركات تابعة لها إذا استمر صعود السوق على مدى ستة إلى تسعة أشهر. تأتي إيميكول في مقدمة الشركات التابعة لدبي للاستثمار المرشحة للطرح وهي تعمل في تبريد المباني من خلال ضخ المياه الباردة عبر أنابيب. وطرح أسهم إيميكول مثار نقاش منذ عدة سنوات.

و تدرس الشركة أيضا إدراج نحو 30 ٪ من أسهم إيميكول التي تملكها كمشروع مشترك مع الاتحاد العقارية. وسيعمل بنك الاستثمار المال كابيتال المملوك بنسبة 60 ٪ لدبي للاستثمار كمستشار مالي للإدراج.

وقال خالد بن كلبان العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة “دبي للاستثمار”، أن الشركة تعتزم تشييد منطقة صناعية في الرياض بقيمة 600 مليون درهم. وأوضح، أنه تم تأسيس شركة جديدة باسم “دار دبي” لتطوير المجمع الصناعي الجديد.

وأشار إلى أن المجمع الجديد سيكون قريبا من العاصمة الرياض، حيث يبعد عنها حوالي 30 كلم فقط، لافتا إلى أن الشركة قامت باستثمار مماثل في ”مجمع دبي للاستثمار” بالإمارات.وأضاف بن كلبان أن الشركة لها خطط مماثلة في أنجولا والمغرب.

إينوك

تعتزم مجموعة بترول الإمارات الوطنية “اينوك” افتتاح 13 محطة جديدة في مناطق مختلفة من إمارة دبي خلال 2017.

وسيتم افتتاح المحطات الجديدة في عدة مواقع، أهمها طريق دبي- حتا بالقرب من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، و”مدينة دبي للإعلام” على شارع الشيخ زايد، إلى جانب موقع آخر على طريق دبي- العين جانب “الأوتلت مول”.

كما تسعى “اينوك” إلى مد جذورها في السعودية، وتوسيع نطاق عمل شركة “هورايزون للتخزين” التابعة لها وسط أوربا والشرق الأقصى وجنوب آسيا، فضلاً عن تدعيم عملياتها الحالية في جيبوتي والمغرب وسنغافورة وكوريا الجنوبية.

وتعمل المجموعة على الاستثمار في الموارد البشرية، وجذب الأيدي العاملة الوطنية، بهدف تعزيز نموها، ودعم عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة، وحققت حتى الآن 35% توطينا بالوظائف، ولديها خطة خمسية للوصول إلى 50% بحلول 2021.

ونجحت “اينوك” على مر السنوات في تحقيق نتائج لافتة، من خلال مبادراتها المستدامة، مسجلة إجمالي وفورات تراكمية بلغت 26 مليون درهم، وذلك منذ أن بدأت في تطبيق برنامج إدارة الطاقة والموارد في 2012، عبر مختلف قطاعات أعمالها.

وتندرج العمليات التشغيلية للشركة تحت خمسة مجالات وهي الإمداد، والتجارة والتصنيع، والتخزين، والتسويق، وأعمال التجزئة والتنقيب والإنتاج، وتقدّم المجموعة من خلال محفظة عملياتها خدمات رائدة لآلاف العملاء في 60 سوق

الخطوط القطرية

تسعى الخطوط القطرية خلال السنوات المقبلة تعزيز محفظة قطاعها الفندقي في فرنسا، من خلال تنفيذ صفقات تستهدف افتتاح فندقين في كلاً من باريس وتولوز، حيث تتفاوض القطرية حالياً لشراء أرض بهدف بناء فندق في تولوز مع مفاوضات لإدارة هذا الفندق.

وقد أكد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي في مجموعة الخطوط الجوية القطرية، قائلاً: “نحن مهتمون بامتلاك فندقين في كل من باريس وتولوز وواثقون في قوة الاقتصاد الفرنسي”.

وتمتلك الخطوط الجوية القطرية ذراع استثمارية لإدارة الفنادق ومراكز السبا تحمل اسم “فنادق ضيافتنا”، حيث تمتلك وتدير المجموعة عدداً من أرقى الفنادق على مستوى العالم بما فيها “نوفوتيل ادنبره بارك”، و”شيراتون سكايالين لندن هيثرو”، و”أوريكس روتانا”، و”فندق المطار” والنادي الصحي “فيتاليتي سبا” ضمن مطار حمد الدولي في الدوحة.

يُشار أن الخطوط الجوية القطرية تسعى لتعزيز علاقتها مع فرنسا، حيث افتتحت في الثاني عشر من يناير الماضى رسمياً صالة البريميم الجديدة والفاخرة التابعة للخطوط القطرية في مطار شارل ديغول بباريس وهي الصالة الثالثة من نوعها في شبكة الناقلة العالمية التي تشهد نمواً متواصلاً.

ومن المقرر أن تدشن الخطوط الجوية القطرية لرحلاتها المباشرة إلى نيس في الرابع من يوليو المقبل من خلال طائرة بوينغ دريملاينر 787 الحديثة وبمعدل خمس رحلات أسبوعيا.

بنك دبي الإسلامي

يستهدف بنك دبي الإسلامي – أكبر بنك إسلامي في الإمارات – نمو القروض بين عشرة و15% في 2017 بعدما حقق زيادة 58.4% في صافي أرباح الربع الأخير من 2016.

وبغية تمهيد الطريق أمام المرحلة المقبلة للنمو قال البنك إنه سيسعى لنيل موافقة المساهمين على زيادة رأس المال الأساسي مليار دولار وإصدار صكوك بقيمة تصل إلى خمسة مليارات دولار.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال الأساسي للبنك – وهي مؤشر مهم على سلامة البنك – 17.8% بنهاية ديسمبر/كانون الأول لتفوق بذلك نسبة الثمانية بالمئة التي تتطلبها اللوائح المحلية.

وقال عدنان شلوان رئيس البنك إنه يتوقع أن يبلغ صافي هامش الفائدة 3.25% في 2017 مقارنة مع 3.23% في 2016. والحفاظ على صافي هامش الفائدة – وهو الفارق بين سعر الفائدة الذي يحصله البنك من المقترضين والسعر الذي يدفعه للمودعين – أمر هام في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط السيولة في المنطقة.

أرامكو السعودية

تخطط “أرامكو السعودية” لدخول السوق العالمية لزيوت الأساس ضمن جهودها لتحقيق أقصى قيمة من المنتجات النفطية، وذلك في إطار مساعي الشركة لتحقيق التكامل في قطاع التكرير والتسويق بالشركة.

وقالت الشركة ، إن لها وجودا قائما بالفعل في سوق زيوت الأساس من خلال مشاريعها المشتركة التي تعمل بشكل مستقل في مجال إنتاج زيت الأساس وتسويقه.

وكانت الشركة قد نجحت في إطار سعيها إلى تحقيق ذلك الهدف في إكمال برنامج تقني يشمل 15 تطبيقًا تغطي كافة احتياجات الصناعة، وتشمل تلبية اشتراطات معهد البترول الأمريكي الخاصة بزيوت المحركات.

ونجحت الشركة كذلك في تطوير زيوت محركات سيارات الركاب وفقًا لمواصفات الجمعية الفنية لصناعة زيوت التشحيم الأوروبية.

وذكرت الشركة في بيانها أنها طرحت ثلاثة أنواع من زيوت الأساس تحمل علامتها التجارية، وهي أرامكو ديورا للمجموعة 1، وأرامكو بريما للمجموعة 2، وأرامكو ألترا للمجموعة 3.

كما تدرس “أرامكو” السعودية، استثمار 5 مليارات دولار في شركات الطاقة المتجددة، وذلك كجزء من خطط تهدف لتنويع مصادر الدخل . وتعتزم الشركة زيادة إنتاج الغاز في محطتي الحوية وحرض لتلبية الاحتياجات المحلية المتنامية من الطاقة.

وسيشمل المشروعان اللذان تقدر تكلفتهما بنحو أربعة مليارات دولار قيام شركات هندسة برفع قدرات المعالجة في الحوية بواقع 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا. وتعالج محطة غاز الحوية حاليا 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز.

وتمثل زيادة إنتاج الغاز عنصرا أساسيا في خطة المملكة الرامية لتنويع مزيج الطاقة لديها عبر تقليص استخدامها للنفط الخام والسوائل في إنتاج الكهرباء.

وقالت المصادر إن أرامكو أكبر شركة منتجة للنفط والغاز في العالم ستعزز أيضا الإنتاج في حرض عبر بناء محطات لضغط الغاز ومنشآت أخرى. والحوية وحرض جزءان من الغوار أكبر حقل بري للغاز في العالم.

أرامكس

أعلنت شركة “أرامكس” لخدمات النقل والشحن ، أنها تعتزم تنفيذ 3 صفقات استحواذ جديدة خلال عام 2017.وأوضح حسين هاشم، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الاستحواذات الجديدة تتركز في قطاعات التكنلوجيا والشركات الناشئة، والمتخصصة في الطرود البريدية، لافتاً إلى أن معظم هذه الاستحواذات ستكون في الأسواق الآسيوية.

وأشار إلى أن الشركة تخطط لإقامة مركز لوجستي مخصص للطرود البريدية في مطار دبي الدولي “مبنى 3” على مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة تترواح بين 3 و4 ملايين دولار، مضيفاً أن المركز سيكون للإيجار.

اتصالات

قال صالح عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات أن الشركة تدرس الخروج من السوق السريلانكي خلال العام الجاري.

وأوضح أن الشركة تجري مراجعات مستمرة لبعض استثماراتها في الأسواق صغيرة الحجم، لافتاً إلى أنه بناء على هذه المرجعات اتخذت الشركة قرارا بالخروج من السوق السوداني في العام الماضي.وأكد أن الأسواق الأخرى تحقق نتائج مرضية حالياً.

وأضاف أنه يأمل أن تحل الحكومة الهندية مشكلة إلغاء رخصة اتصالات في السوق الهندية قبل أكثر من 6 سنوات، وذلك بعد تطور العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند لافتاً إلى أن الشركة طرحت المشكلة على ممثلي الجهات المعنية في الهند إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل.

ألغت الحكومة الهندية 38 رخصة في نهاية عام 2010، بينها رخصة أسهمت فيها اتصالات بنحو 900 مليون دولار، وبررت الحكومة الهندية هذا الإلغاء بعدم وفاء الشركات والمساهمين بالتزامات مد الشبكات.

أبراج كابيتال

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبراج كابيتال إن شركته تعتزم ضخ مليار دولار في نحو 15 مشروعاً خلال 2017.وأضاف مصطفى عبد الودودأن الفرص تتواجد غالباً في بعض القطاعات بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية، وهي قطاعات التجزئة وصناعة الأغذية والاستهلاك.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن فرص الاستثمار لهذا العام ستكون موجودة في أسواق أمريكا اللاتينية، خاصة بيرو وكولومبيا، إضافة إلى أسواق مصر والسعودية والإمارات وتونس والمغرب، وفقاً للعربية.

وتعمل أبراج كابيتال في تقديم خدمات استثمارية متخصصة في الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى.

وتدير أبراج أصولها عبر أكثر من 20 صندوقاً في الأسهم والعقارات الخاصة، موزعة على أكثر من 30 دولة في جميع الأسواق الناشئة.

ماجد الفطيم

ترتب مجموعة ماجد الفطيم الاماراتية، مع ثلاثة بنوك عالمية ومحلية، هي “اتش اس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” و”أبو ظبي الوطني”، عملية إصدار سندات دولارية بالحجم القياسي.

وتوقعت مصادر أن يتم الطرح خلال النصف الأول من العام الجاري، وإذا لم تكن الظروف مواتية فقد تتراجع الشركة عن الإصدار.

وسبق أن قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم الإماراتية، آلان بجاني، ، إن المجموعة مستعدة لطرح مزيد من إصدارات السندات في حال كانت هناك ظروف مناسبة للحصول على أفضل الشروط التمويلية.وأصدرت الفطيم ، التي تنشط في تطوير وإدارة مراكز التسوق والتجزئة والترفيه التجزئة والعقارات، بحسب بجاني سندات قيمتها 1.3 مليار درهم، فيما أدرجت سندات بقيمة 300 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي مطلع أكتوبر الماضي.

وأعلنت المجموعة مطلع فبراير الماضى، أنها تعتزم تسديد صكوك بقيمة 400 مليون دولار بالكامل.كما تسعى المجموعة إلى شراء حصة حاكمة فى سلسة متاجر جيانت الفرنسية فى دبي، وقد تواجه منافسة من جانب شركة ليفانت كابيتال، المالكة لسسلة متاجر الراية السعودية للأغذية ، والتي تخطط أيضا لشراء حصة فى نفس السلسة مقابل 500 مليون دولار.

كما تواصِل «ماجد الفطيم»، استراتيجية توسعة أعمالها في أنحاء المنطقة، وفي هذا الإطار أعلنت عن استثمار 300 مليون درهم في تشييد «ماي سيتي سنتر مصدر» الذي يمثل باكورة مراكز التسوق التابعة لها بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. ويقع مركز التسوق الجديد في قلب المرحلة الأولى من “مدينة مصدر”، التي تُعد من بين أكثر المدن استدامة في العالم، ويتميز مركز التسوق الجديد بسهولة الوصول إليه من المناطق المجاورة واتصاله بشبكة المواصلات العامة الذكية قيد التنفيذ، بما في ذلك خطوط الحافلات والترام ونظام النقل الجماعي السريع وشبكة المترو

وافتتحت شركة ماجد الفطيم، مشروع “مول مصر” على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر يوم 2 مارس الجارى .بإجمالى استثمارات “مول مصر” 6.3 مليار جنيه حيث يطلق المركز مفاهيم متفردة لأول مرة بالسوق المصرى بدءًا من التصميمات المعمارية الفنية ووصولا للتجارب غير المسبوقة من خيارات المطاعم والتسوق والترفيه.وتبلغ المساحة المتاحة للتأجير فى “مول مصر” 165 ألف متر مربع، ويضم ساحة كبيرة لانتظار السيارات تتسع 6500 سيارة.

سوق دبي المالي

تعتزم سوق دبي المالي تطبيق البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة في خطوة من شأنها تعزيز سيولة التداول.

وقالت الشركة أنها ستعمل على تطبيق البيع على المكشوف المنظم على قائمة مختارة من الأوراق المالية المؤهلة بما يتوافق مع التوصيات العالمية وفي إطار أوضاع السوق المحلية في الأشهر المقبلة بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على قواعده.”وأضافت الشركة أنها أكملت مشاورات بشأن نموذج التشغيل وأنها تجرى حاليا تحسينات تقنية على نظام البيع على المكشوف المزمع.

ويتضمن نظام البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة قيام مستثمرين باقتراض أسهم وبيعها على أمل إعادة شرائها لاحقا بسعر أقل.وأحجمت الجهات التنظيمية في منطقة الخليج حتى الآن عن تطبيق تلك الممارسة بسبب مخاوف بأنها قد تؤدي لاضطراب الأسواق لكن بعض الدول بما في ذلك السعودية وقطر تقول إنها تعتزم تطبيقها.

كان راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد صرح أن البورصة ستطبق البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة في الربع الأول من عام 2017.وأضاف أن البورصة اتخذت هذه الخطوة بعد موافقة الجهة المنظمة للسوق في الإمارات على قواعد تلك الممارسة.