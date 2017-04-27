“كيا موتورز” تستثمر 1.1 مليار دولار لبناء مصنع

سوف تستثمر شركة ” كيا موتورز” نحو 1.1 مليار دولار لبناء أول مصنع لها في الهند للاستفادة من الطلب المتزايد في خامس أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تعاني الشركة الكورية الجنوبية من انخفاض المبيعات في الصين بسبب رد فعل المستهلكين على نشر درع صواريخ أمريكية في كوريا الجنوبية.

وسيتم بناء المصنع الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 300 ألف سيارة في جنوب الهند ليبدأ عملياته في النصف الثاني من عام 2019.

وقال “بارك هان وو” رئيس الشركة: “إن مصنعنا الجديد في الهند سيمكننا من بيع السيارات في خامس أكبر سوق في العالم، مع توفير قدر أكبر من المرونة لأعمالنا العالمية”.

وكانت الشركة قد سجلت انخفاضا بنسبة 40 % في أرباح التشغيل في الربع الأول وانخفضت أرباح الشركة الإجمالية في الربع الأول بـ160 مليار وون كوري جنوبي بعد استدعاء سيارات في أمريكا الشمالية وكوريا الجنوبية.

ويتوقع المدير المالي للشركة “هان تشون سو” أن تستمر مشكلة “كيا” في الصين لبعض الوقت وقال إن الشركة ستحاول التغلب على الأزمة من خلال صنع سيارات خاصة للسوق الصيني وتحسين قوة مبيعاتها.

ولزيادة المبيعات في الهند، تخطط كيا الاستفادة من شبكة سلسلة التوريد التي بنتها شركة “هيونداي موتورز”، ثاني أكبر مصنع سيارات في الهند من حيث المبيعات.

ويذكر أن شركات صناعة السيارات الأجنبية تقوم بزيادة استثماراتها في الهند لتلبية الطلب المتزايد من الطبقة الوسطى في البلاد حيث من المتوقع أن ترتفع مبيعات سيارات الركوب للعام الرابع على التوالي.