“كوكاكولا” الراعي الرسمي لاتحاد كرة القدم السعودي

أعلنت شركة “كوكاكولا” رسمياً رعايتها للاتحاد السعودي لكرة القدم. ويتضمن الاتفاق الدعم الكامل للمنتخب الوطني السعودي لكرة القدم، والبطولات الرئيسيةّ الثلاثة التي ستقام في المملكة خلال العام؛ وهي كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي.

وباعتبارها الراعي الرسمي للمنتخب السعودي لكرة القدم، ستقدم “كوكاكولا” دعمها الكامل لتشجيع المنتخب نحو التأهل لجميع البطولات الدولية والإقليمية القادمة. ويشمل هذا الدعم كأس العالم لكرة القدم 2018 والذي تستضيفه روسيا، حيث يأمل المنتخب الوطني السعودي المنافسة فيه للمرة الخامسة. كما تأمل “كوكاكولا” من خلال هذه الحملة، تعزيز روح الحماس والشغف بين جماهير الكرة السعودية.

وإلى جانب رعايتها لهذه الأنشطة، ستقوم “كوكاكولا” بدعم الفريق من خلال لوحات إعلانيّة في الميدان، وعبر الإعلام الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعية بما في ذلك موقعها الجديد Journey Arabia. وسيتم إنتاج عبوات “كوكاكولا” بتصميم حصريّ يهدف إلى تسليط الضوء على الشراكة وحث المشجعين لإظهار عشقهم للفريق. كما ستكون مياه أروى العلامة التجارية الرسمية لرعاية جميع الأنشطة الترويجيّة.

وقال أحمد عيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم:” نعود بشراكة جديدة ومهمة مع شركة كوكا كولا العملاقة ذات التاريخ الرياضي العريق، لرعاية الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وهو ما يعكس مكانة وأهمية الاتحاد السعودي ومنتخباته والمسابقات التي ينظمها. نحن سعداء بهذه الشراكة التي تؤكد على نجاحنا جميعًا في تهيئة أرضية جيدة لجلب رعاة مهمين مثل شركة كوكاكولا. ونتطلع لمستقبلٍ واعدٍ لهذا العمل متمنين التوفيق والنجاح للطرفين ومنظومة رياضة كرة القدم”.

ومن خلال هذه الشراكة، ستستثمر “كوكاكولا” مختلف قنوات التواصل لتتيح الفرصة لمحبّي كرة القدم السعوديّة إدلاء آرائهم ومشاركتها مع النّاس. كما سيتم تبادل القصص الحقيقية التي تظهر مدى عشق المجتمع السعودي لهذه الرياضة.

وقال تولغا سيبي، مدير التسويق لشركة “كوكاكولا الشرق الأوسط”: “نحن مسرورون جداً لنكون الرعاة الرسميين لاتحاد كرة القدم السعودي، ونسعى لدعم الكفاءات الوطنية في المنطقة، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بهذه الرياضة التي تجمعنا معاً. ونحن واثقون بأن المنتخب السعودي سيلهم المشجعين بجميع الأعمار، بما في ذلك الشباب الذي سيمثل البلاد في تصفيات كأس العالم 2018”.

كما تؤمن “كوكاكولا” دائماً بأنّ كرة القدم هي الرياضة التي توحّد الناس وتلهمهم. وتأتي هذه الشراكة ضمن تاريخ حافل برعاية “كوكاكولا” للمبادرات المحلية التي تدعم المواهب الوطنية. وعلى سبيل المثال، بطولة “كوبا كوكاكولا” في المملكة العربية السعودية، والتي عقدت مجدداً العام الماضي لتقديم فرصة للشباب في عمر (13-15 سنة) للمنافسة في مسابقة دوليّة. كما رسّخت “كوكاكولا” علاقاتها الواسعة مع كرة القدم عالمياً، وذلك من خلال عدّة حملات، نذكر منها رعاية كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى دعم مختلف فرق كرة القدم الوطنية في جميع أنحاء العالم.

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