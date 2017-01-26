كوريا الجنوبية تعتزم تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين

قالت وزارة المالية في بيان يوم الخميس إن كوريا الجنوبية تعتزم تحسين وسائل الاتصال والتعاون مع الصين لحل المشكلات التي تواجه الشركات الكورية الجنوبية هناك.

ويأتي البيان الذي نشر بعد اجتماع معتاد للحكومة بشأن الأحوال الاقتصادية الدائمة وسط تنامي المخاوف بشأن الإجراءات التي يعتقد أن الصين اتخذتها ردا على قرار كوريا الجنوبية العام الماضي نشر منظومة أمريكية مضادة للصواريخ.

وقالت الوزارة إن الحكومة الكورية الجنوبية ستوسع اللقاءات مع المؤسسات المحلية التي لها علاقات تجارية مع الصين أو تعمل هناك وستزيد التعامل مع المسؤولين الصينيين في المحافل الدولية.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تعتزم أيضا التعبير عن مشكلات لدى الشركات الكورية الجنوبية تجاه الصين إذا تم طرحها.

وقال مسؤول بوزارة المالية رفض الإعلان عن اسمه بسبب قضايا تتعلق بإدلاء تصريحات لوسائل الإعلام إن الإجراءات لها صلة برد الصين غير المباشر ضد نشر منظومة صواريخ ثاد للدفاع الصاروخي.

واعترضت بكين على نشر المنظومة التي تقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إنها لا تهدف إلا للحد من أي تهديدات من كوريا الشمالية.

وقال وزير المالية يوو إيل هو إن الحكومة تنظر فيما إذا كان رفض الصين الأخير لطلبات تتعلق بالطيران العارض له صلة بنشر منظمة ثاد.