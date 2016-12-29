كوريا الجنوبية تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي

خفضت الحكومة الكورية الجنوبية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام المقبل إلى 2.6% من 3%، في إشارة على فتور الاستهلاك المحلي وضعف الصادرات.

وقالت وزارة الإستراتيجية والمالية الخميس إن الحكومة ستحافظ على سياسة مالية مرنة وستضغط على الشركات التابعة لها لزيادة الإنفاق في محاولة لدعم ثقة المستهلكين والشركات.

وفي تقريرها عن السياسات الاقتصادية للبلاد خلال 2017، خفضت توقعاتها لنمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا هذا العام إلى 2.6% من التقدير السابق البالغ 2.8%.

وتعاني كوريا الجنوبية بالفعل من ارتفاع البطالة بين الشباب وديون الأسر إلى مستويات قياسية، تزامناً مع تسريح العمالة بسبب عمليات إعادة الهيكلة التي تجريها الشركات، إلى جانب تراجع الاستثمارات مع ترقب إجراء انتخابات رئاسية في البلاد خلال العام القادم.