“كهرباء دبي”: 80 % نسبة إنجاز المشروع الثاني في “محمد بن راشد للطاقة الشمسية”

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 80 % من المشروع الثاني في مجمع “محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”، وذلك لغاية منتصف شهر ديسمبر الحالي.

وينفذ المشروع وفق نظام المنتج المستقل (IPP)، وسيكون جاهزاً لإنتاج 200 ميجاوات من الكهرباء في أبريل عام 2017.

وقد تم تركيب نحو 75% من أصل 2.2 مليون من الألواح الكهروضوئية، واستكمال أكثر من مليون ساعة عمل آمنة.

وسجلت هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولها على أدنى سعر عالمي في تلك الفترة بلغ 5.6 سنت / دولار لكل كيلووات في الساعة للمشروع الثاني من المجمع الذي تبلغ مساحته نحو 4.5 كيلومتر مربع، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليار درهم.

وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي شركة ” شعاع للطاقة 1″ لتطوير المشروع “، وتمتلك الهيئة 51 % من أسهمها، بينما تعود ملكية الأسهم المتبقية لكونسورتيوم تقوده شركة “أكوا باور” السعودية و شركة “تي إس كيه” الإسبانية.