“كهرباء دبي” تطلب عروض إنجاز محطة الطاقة الشمسية المركّزة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها أصدرت طلبات تقديم العروض للمطورين المؤهلين لإنجاز محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميجاوات، ضمن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك في 15 يناير الجاري.

ويعمل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفق نظام المنتج المستقل (IPP). وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد.

وقد دخلت المرحلة الأولى من المجمع حيز التشغيل بقدرة 13 ميجاوات في عام 2013، بينما سيتم تشغيل المرحلة الثانية بقدرة 200 ميجاوات في أبريل عام 2017.

وفي شهر يونيو الماضي، أعلنت الهيئة فوز الائتلاف الذي تقوده شركة “مصدر” الإماراتية بمناقصة تنفيذ المرحلة الثالثة من المجمع بقدرة 800 ميجاوات بنظام المنتج المستقل بحلول 2020، حيث سجلت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت/دولار لكل كيلووات ساعة.

ومن المقرر أن تبلغ قدرة المجمع الإجمالية إلى 1000 ميجاوات بحلول 2020، وصولاً إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، وباستثمارات تصل قيمتها إلى 50 مليار درهم.

يشار إلى أن “استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050” تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي لتصل إلى 7% بحلول 2020 و25 % بحلول عام 2030، و75 % بحلول 2050.