“كهرباء الشارقة” تبحث التعاون مع شركة يابانية

بحث سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع وفد من شركة هيوكي اليابانية المتخصصة في مجال العدادات الذكية وكفاءة الطاقة برئاسة أنيل فيليب المدير التنفيذي للمبيعات بالشركة سبل تطوير منظومة كفاءة الطاقة والعدادات الذكية .

جاء ذلك خلال استقبال سعادة الليم للوفد الياباني بمقر الهيئة لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الابتكار وتطوير منظومة كفاءة الطاقة وتحسين الشبكات وسلامتها وفرص التعاون في مجال البحوث المتقدمة في هذا المجال في إطار جهود الهيئة واستراتيجيها الهادفة إلى تطوير خدماتها في كافة المناطق بإمارة الشارقة .

وأكد الليم أن الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2020 تهدف لاستبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية للمصانع والمراكز التجارية والمباني السكنية الكبيرة على عدة مراحل .. لافتا الى أن تطبيق منظومة العدادات الذكية يسهم بشكل كبير في ضمان الدقة في قراءات العدادات والتعرف على كميات الاستهلاك الفعلية من الكهرباء.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد على الدراسات المتخصصة والمتأنية عند تطبيق أي نظام جديد لضمان تحقيق الفائدة للهيئة والمشتركين حيث تم تركيب أكثر من 18 ألف عداد ذكي في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

ونوه سعادة الدكتور المهندس راشد الليم إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تقديم خدمات مستدامة مبتكرة وتطوير مشروعات البنية التحتية بمواصفات عالمية.

واستعرض خلال اللقاء استراتيجية الهيئة لعام 2020 والمشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة في مجالات عملها .. مشيرا إلى أن الهيئة تركز على استخدام أحدث تكنولوجيا في العالم لرفع كفاءة الطاقة بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة وتطبيق معايير الآيزو 50001 والعمل على تحقيق الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تضمنت البندين السادس والسابع عن المياه والطاقة.

ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة نفذت دراسة ميدانية شاملة بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية قبل البدء في تطبيق منظومة العدادات الذكية في مناطق إمارة الشارقة حيث تم تركيب أكثر من 18 ألف عداد ذكي في مدينة الشارقة في عدة مناطق منها مويلح والشويهين والمنطقة الحرة بالحمرية وعدد من المصانع والمراكز التجارية الكبيرة وتم إعداد البرامج والتطبيقات الخاصة بقراءة العدادات ومتابعتها.

وأوضح أن الهيئة اتخذت عددا من الخطوات الجادة لتطوير مجالات عملها بتوجيهات ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج وتطبيق التقنيات الحديثة والسعي لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق تقدم في قطاع الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد والعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي والمحافظة عليه من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والتنمية في إمارة الشارقة.

وأكد أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن تركيب عدادات ذكية في محطات التوزيع جهد 11 كيلو فولت في عدد من مناطق مدينة الشارقة وسيتم البدء بتركيبها في مناطق الشهباء والرمثاء والرماقية والمناطق الصاعية ومقارنتها بقراءات عدادات المشتركين في هذه المناطق كما تم تركيب عدد من العدادات الذكية في محطات جهد 33 كيلو فولت للتعرف على كميات الكهرباء الموزعة في كل منطقة والفاقد من الشبكات والإضافات العشوائية التي تتم دون إخطار الهيئة.

من جانبه أعرب أنيل فيليب المدير التنفيذي للمبيعات بشركة هيوكي اليابانية عن استعداد الشركة للتعاون الكامل في تطوير منظومة كفاءة الطاقة وتركيب العدادات الذكية والبرامج الخاصة بتشغيلها وتبادل الخبرات مع الهيئة في مجال الدراسات المتخصصة في هذا المجال.